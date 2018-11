Alitalia | pronta la proroga del prestito | slitta di tre mesi il rimborso del finanziamento

Alitalia : offerta Fs.Lufthansa pronta ma non con Governo : Il consiglio di amministrazione delle Fs, ha gia' deliberato di presentare l' offerta per l'acquisto di Alitalia . 31 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Alitalia - Battisti : Fs pronta a valutare ma a oggi no contatti : Berlino, 18 set., askanews, - Le Fs sono pronte a valutare un possibile piano industriale per l'ingresso in Alitalia, l'importante è che sia funzionale alla modalità di trasporto ferroviario. Lo ha ...