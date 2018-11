Alessandro Di Battista | l' annuncio | ' Torno in Italia a Natale | ma non mi candido alle

Alessandro Di Battista era soprannominato "cuore di panna" quando faceva l'animatore in Sicilia : Prima di essere un Guerrillero, Alessandro di Battista aveva come nome di battaglia "cuore di panna". Nel 2001 faceva l'animatore in un villaggio turistico di San Vito Lo Capo. Come riporta il settimanale Oggi, insieme a lui lavoravano Carlo Randazzo, oggi nella comunicazione Cinquestelle alla Camera dei Deputati oltre ad essere il responsabile degli eventi M5S, e Livio Di Stefano, fratello di Manlio sottosegretario agli Affari Esteri targato 5 ...

Alessandro Sallusti attacca Alessandro Di Battista e il M5S : Alessandro Sallusti non prende bene le critiche mosse contro i giornalisti da parte di Alessandro Di Battista Secondo Alessandro Di Battista, i giornalisti che si sono scagliati contro Virginia Raggi in questi due anni, per il problema delle nomine del comune di Roma, sono solamente delle put***e. Insomma un attacco critico a tutta la categoria, che non ha avuto pietà e si è scagliata dal primo momento contro la sindaca di Roma. A PROPOSITO DI ...

Quali sono i giornalisti liberi - secondo Alessandro Di Battista : Fulvio Grimaldi e Alberto Negri , 'due non certo teneri con la politica estera dell'attuale governo'. Franco Bechis , 'uno dei giornalisti più innamorati dello studio degli atti che abbia mai ...

Quali sono i giornalisti liberi - secondo Alessandro Di Battista : "Come volevasi dimostrare è partita la difesa corporativista, puerile, patetica, ipocrita, conformista e oltretutto controproducente di una parte del sistema mediatico". Alessandro Di Battista torna con un lungo ed articolato post sul caso sollevato dalle sue invettive contro i media dopo l'assoluzione di Virginia Raggi. "Ben vengano le manifestazioni per la libertà di stampa, solo che andrebbero fatte in ...

Alessandro Di Battista fa nomi e cognomi : la lista dei 'giornalisti liberi' : Uno dei passaggi dello scritto su Facebook, che potrebbe essere considerato la cifra del tutto, è il seguente: 'Grazie a Dio in Italia ci sono eccome giornalisti liberi: è libero Marco Travaglio , uno ...

Alessandro Sallusti attacca Alessandro Di Battista e il M5S : Alessandro Sallusti non prende bene le critiche mosse contro i giornalisti da parte di Alessandro Di Battista Secondo Alessandro Di Battista, i giornalisti che si sono scagliati contro Virginia Raggi in questi due anni, per il problema delle nomine del comune di Roma, sono solamente delle put***e. Insomma un attacco critico a tutta la categoria, che non ha avuto pietà e si è scagliata dal primo momento contro la sindaca di Roma. A PROPOSITO DI ...

Tiziana Ferrario : post al veleno contro Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio : La giornalista e volto noto della Rai, Tiziana Ferrario, si è scagliata contro Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pubblicano due post al vetriolo su Facebook. Dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, i due pentastellati hanno criticato fortemente la stampa. Per Di Maio e Di Battista, i giornalisti delle principali testate avrebbero gettato fango sul sindaco di Roma. In merito alla vicenda è intervenuta anche Tiziana Ferrario. La giornalista ha ...

Alessandro Di Battista da schifo : 'Giornalisti puttane' - gli insulti dopo l'assoluzione di Virginia Raggi : Lo schifo di suo padre Vittorio non bastava . Il grillino Alessandro Di Battista , dopo l'assoluzione di Virginia Raggi , ha voluto superare l'uomo che gli ha dato il pessimo esempio, riversando ...

Alessandro Di Battista e i dubbi sul suo futuro : “Voglio dare mano a M5s - ma è bella anche libertà” : Alessandro Di Battista parla dal Nicaragua del suo futuro quando tornerà in Italia, a Natale: "Ho una voglia grande di dare una mano al MoVimento, poi lo sto facendo nel mio piccolo anche da qua. Però bisogna vedere, perché è bella pure la libertà di dire e scrivere tutto quello che voglio, è una bella ricchezza".Continua a leggere

‘L’Orizzonte lontano’ - su Loft il nuovo reportage esclusivo di Alessandro Di Battista : “I semi transgenici distruggono la vita dei contadini messicani” : “A Chipilo, in Messico, nuova tappa per capire la battaglia dei contadini messicani contro il mais transgenico degli Usa”. Alessandro Di Battista doveva arrivare nello Stato di Puebla, per trovare l’Italia in Sud America. Nella quinta puntata inedita de ‘L’Orizzonte lontano’, in esclusiva su Loft, la famiglia Di Battista s’inoltra sui sentieri nascosti del Messico. Prima di lasciare la Capitale Alessandro, Sahra Lahouasnia e il ...

Astro di ritorno. Alessandro Di Battista e le "fette di sovranità" : Alessandro Di Battista presto sarà di nuovo insieme a tutti noi. Dall'altro capo del mondo, garantisce di avere già prenotato il volo, il biglietto, per lui e famiglia, è già custodito nello zaino. Fa ritorno come ritrovata sesta stella del MoVimento, Astro di riserva, come altrove accade con il "ruotino" quando non c'è certezza di ritrovare la base. Lo ha annunciato alla piazza di Roma, un video ...

Alessandro Di Battista torna in Italia - la voce nel M5s : come lo mettono 'a cuccia' : E insomma, il M5s vorrebbe candidare Dibba, togliendolo così dalla politica nazionale dove, forse, con la sua intransigenza potrebbe fare più danni che altro. Per inciso, secondo fonti del M5s, lo ...

Il papà di Alessandro Di Battista : "Non vorrei che qualcuno mi deludesse. Io resto il capo dell'opposizione" : Si aggira per gli stand. Camicia e maglione legato in vita. Vittorio Di Battista, 77 anni ma - dice - "me ne sento venti di meno", solca il prato del Circo Massimo: "Mio figlio Alessandro torna a Natale. Ogni tanto una mia amica mi fa vedere i suoi video dal Guatemala. Sapete, con questo cellulare che mi ritrovo, lo sento poco". Il papà del Dibba è sempre presente ai raduni, da quando M5s era all'opposizione: "Mio figlio al posto ...

Alessandro Di Battista : "Italia sotto attacco della finanza"/ M5s : "Indispensabile che governo sia unito" : Alessandro Di Battista: "Italia sotto attacco della finanza". Ultime notizie M5s, il monito dell'ex parlamentare: "Indispensabile che governo sia unito"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)