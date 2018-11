Alberto Contador e Ivan Basso al party del nuovo Trek Concept Store Cycle’n’Cycle

romadailynews

(Di venerdì 16 novembre 2018) Roma – Potremmo definirlo un parterre de rois quello presente ieri sera aldi Roma che ha visto brillare la presenza divincitore di sette grandi giri. E con il “pistolero” anche il due volte dominatore del Giro d’Italia, il portacolori del Team-Segafredo Fabio Felline, e per il settore off-road anche la vincitrice di due ori olimpici nella mountain bike Paola Pezzo e i fratelli Alex e Denny Lupato, tra i migliori biker di Enduro. Una serata all’insegna del ciclismo a 360 gradi per il taglio del nastro di una dei più grandi punti vendita a insegna, brand di riferimento mondiale nel comparto del ciclismo. «Sono nato a Madrid ma cresciuto a Pinto, e so cosa vuol dire vivere in una capitale e per questo penso che il ciclismo sia molto importante per Roma – ha commentato il campione spagnolo – Inoltre ...