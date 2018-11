Alba Parietti prende il posto di Mara Venier? Il passaggio di consegne potrebbe avvenire

L'isola dei famosi - Alba Parietti prende il posto di Mara Venier : l'offerta da Mediaset - come l'hanno convinta : La prossima edizione delL'isola dei famosi potrebbe vantare la presenza di Alba Parietti come nuova opinionista. La showgirl prenderebbe così il posto di Mara Venier , passata da questa stagione alla ...

Alba Parietti sostituisce Mara Venier all’Isola dei Famosi 2019? : L’Isola dei Famosi anticipazioni: Alba Parietti prende il posto della Venier? Poco fa il settimanale Oggi ha riportato un’indiscrezione sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle voci di corridoio raccolte dal popolare settimanale diretto da Umberto Brindani, pare che gli autori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi abbiano ...

Isola dei famosi 2019 cast - Alba Parietti nuova opinionista al posto di Mara Venier? : Nel cast dell’Isola dei famosi 2019 sarà Alba Parietti la nuova opinionista? Il cast dell’Isola dei famosi 2019 è in via di definizione. Ci sono novità sull’opinionista: sarà Alba Parietti? Con grande dispiacere del pubblico, Mara Venier non potrà più prendere parte al reality show perché è tornara in casa Rai. È tornata a condurre […] L'articolo Isola dei famosi 2019 cast, Alba Parietti nuova opinionista al posto di Mara ...

Alba Parietti a “Vieni da Me” : “Sono stata vittima di bullismo” : Nella puntata di ieri pomeriggio di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, è stata ospite Alba Parietti. La showgirl ha ripercorso la sua carriera, parlando anche dei momenti meno belli. La Parietti ha raccontato alla conduttrice del programma di essere stata vittima di bullismo da adolescente. Un racconto toccante, che ha profondamente segnato il pubblico presente in studio e quello da casa. Alba Parietti e il bullismo: ...

Caterina Balivo - le confessioni private di Alba Parietti a Vieni da Me : Caterina Balivo mette a segno un’altra confessione, quella di Alba Parietti ospite nella trasmissione Vieni da Me. Look animalier aggressivo, com’è nel suo stile, a 57 anni, la Parietti racconta dettagli molto personali della sua vita (come hanno già fatto Paola Barale e Maria De Filippi). Anzitutto della madre della quale fece una scoperta dolorosa dopo la sua morte. La showgirl ha raccontato: Quando è morta mia madre ho deciso di ...

Alba Parietti a cuore aperto sull'infanzia : "Mia madre bipolare - ci ha salvati mio padre" : Ospite di 'Vieni da me', ha showgirl apre il cassetto dei ricordi, dal rapporto con la madre al bullismo subìto in...

Vieni da me - Alba Parietti : ‘Mia madre era bipolare - ci ha salvati mio padre’ : “Mia madre era una musicista, una donna colta: nel diario ho trovato le vicende legate alla sindrome bipolare – mai diagnosticata – che l’aveva colpita”. Alba Parietti parla della mamma nel corso dell’intervista rilasciata a Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di martedì 6 novembre. La showgirl racconta: Quando è morta mia madre ho deciso di fare qualcosa di bello e speciale. Ho raccontato la storia d’Italia ...

Alba Parietti : "Sono stata vittima di bullismo da adolescente" (video) : Alba Parietti, ospite oggi a Vieni da me su Rai1, ha raccontato a Caterina Balivo di essere stata vittima di bullismo quando era adolescente (Qui, il video dell'intervista).prosegui la letturaAlba Parietti: "Sono stata vittima di bullismo da adolescente" (video) pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2018 15:56.

Alba Parietti : "Non ne posso più di gente che non somiglia affatto alla sinistra. Ho paura del Salvini che è in me" : Alba Parietti non ha mai nascosto le sue simpatie per la sinistra. Figlia di un partigiano, si è sempre proclamata dalla parte degli ultimi e vicina alla sinistra italiana. Oggi però, come racconta in un'intervista a Il Dubbio, non vede più in Italia un modello politico in cui riconoscersi. L'unico a cui sembra guardare con favore è il deputato PD Matteo Richetti, candidato alla segreteria del partito, non nascondendo ...

Alba Parietti e Don Mario Pieracci lite sul caso Miguel Bosè : A “Domenica In” tra i tanti argomenti si è parlato della separazione che c’è stata tra Miguel Bosè e il suo compagno Nacho Palua. Le parole di don Mario Pieracci scatenano subito la reazione degli altri ospiti e opinionisti in studio. Il tema è quello dell’assegnazione dei figli adottivi. Più turbata è Alba Parietti. Si discute della scelta di dividere i quattro figli. La paternità dei bambini, infatti, finora era stata condivisa anche se ...

Alba Parietti "pazza" per Richetti : "Attira l'elettorato femminile" : 'Chi voterei alle primarie del Pd? Abbiamo bisogno di una rappresentanza anche estetica di questo partito, l'estetica ha un suo valore, lo insegnano i filosofi e la storia, quindi come non votare ...

Alba Parietti pazza d'amore per il big della politica : 'Un figo - fisicamente...' : "Chi voterei alle primarie del Pd? Abbiamo bisogno di una rappresentanza anche estetica di questo partito, l'estetica ha un suo valore, lo insegnano i filosofi e la storia, quindi come non votare ...

Alba Parietti - clamorosa confessione politica : 'Quelli dei 5 Stelle sono tutti...' : Il modello Riace è stato premiato in tutto il mondo'. 'L'Italia " prosegue la Parietti " ha perso l'umanità. Ho paura di Salvini che c'è in me , alla Gaber. Ho paura del fascismo, della dittatura e ...

Alba Parietti contro Governo M5s-Lega : "Ridateci Berlusconi"/ Su Mimmo Lucano : "Inchiesta pretestuosa" : Alba Parietti contro Governo M5s-Lega: "Ridateci Berlusconi". La showgirl ha poi commentato l'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano: "Inchiesta pretestuosa"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:49:00 GMT)