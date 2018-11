liberoquotidiano

: New post: 'Al via mobilitazione lavoratori gioco legale Lazio ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Al via mobilitazione lavoratori gioco legale Lazio ' - Adnkronos : Al via mobilitazione lavoratori gioco legale Lazio - StefanoGalieni : RT @antonellabarra6: ?? Per seguire e partecipare alla mobilitazione del #1dicembre contro l’apertura del CPR in via Corelli seguite @nocpr1… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Al via ladeidel settoredel, riuniti dalle 10 di questa mattina in piazza Santissimi Apostoli a Roma, davanti palazzo Valentini, in attesa di essere ricevuti dal Prefetto. #VogliamoUnPulito, l’hashtag della protesta indet