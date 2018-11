Agli USA conviene comprare il gas russo

Nettuno - tubi del gas tAgliati : sventato attentato/ Azionato timer di 2 stufe per causare esplosione : è giallo - IlSussidiario.net : Nettuno, tubi del gas tagliati e timer di due stufe attivato: sventato attentato. E' giallo sul movente, indagini in corso.

Marco TravAglio perde la seconda causa contro Tiziano Renzi - dovrà pagare 50mila euro : Marco Travaglio ha perso una causa contro Tiziano Renzi, per la seconda volta, e dovrà pagare altri 50.000 euro. Ad annunciarlo è Matteo Renzi che su Facebook scrive: "Sono ovviamente contento per mio padre, ben difeso dall'avvocato Luca Mirco. Ma soprattutto vorrei condividere con voi un pensiero: bisogna sopportare le ingiustizie, le falsità, le diffamazioni. Perché la verità prima o poi arriva. Il tempo ...

Perché TravAglio ha perso un'altra causa con Tiziano Renzi : Ci risiamo. A voler impiegare il linguaggio inquisitorio in voga da quelle parti, dovremmo sentenziare che il direttore del Fatto quotidiano è recidivo. A distanza di meno di un mese, il giudice civile di Firenze torna a condannare Marco Travaglio in una causa con Tiziano Renzi. Il primo dovrà corri

USA - forte balzo delle vendite al dettAglio : In aumento le vendite al dettaglio degli Stati Uniti. Nel mese di ottobre si è registrato un incremento mensile dello 0,8% a 511,5 miliardi di dollari dopo il -0,1% rivisto del mese precedente, +0,1% ...

MAglia Juve - effetto CR7 : è la più venduta in quattro stati Usa : Questo dato sulle maglie va poi a confermare quanto già visibile sui social, dove la Juventus ha fatto registrare un aumento percentuale di followers che non ha eguali al mondo. Tanto per fare un ...

Francia - mamma partorisce e nasconde la figlia nel bagAgliaio : accusata di maltrattamenti : Una donna ha nascosto la figlia nel bagagliaio della sua auto perché non voleva che venisse scoperta la sua relazione extraconiugale. E' successo in Francia, dove Rosa Maria Da Cruz, una donna di cinquant'anni, ha nascosto la gravidanza per poi crescere la bambina per due anni all'oscuro di tutti, famiglia compresa. Ora su di lei pende una accusa di maltrattamenti su minore, nell'attesa di essere processata. La bambina invece potrebbe restare ...

Pensioni - quota 100 : uscita a 62 anni causa un tAglio dell'assegno simile a Opzione Donna : L'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilasciato importanti dichiarazioni su quota 100 nel corso di un'audizione parlamentare di fronte alle commissioni Bilancio delle due Camere. Fino ad oggi, indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di forti tagli sull'assegno Pensionistico per chi scegliera' di andare in pensione prima dei 67 anni dal 2019. Quanto riportato dai quotidiani non aveva mai trovato conferme dalle voci ufficiali del governo ...

Le mAglie da calcio più vendute negli USA - Juventus al top in quattro Stati : Il sito soccer.com ha stilato una classifica delle maglie più vendute in ogni Stato americano, tra quelle dei club che partecipano alla Champions League. L'articolo Le maglie da calcio più vendute negli USA, Juventus al top in quattro Stati è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Italia-USA - il Var debutterà in amichevole : introduzione già Agli ottavi di Champions League? : Italia-USA potrebbe scrivere la storia del calcio a livello europeo. L’amichevole internazionale che gli azzurri giocheranno a Genk (Belgio) martedì 20 novembre sarà infatti caratterizzata da una grande novità: per la prima volta, infatti, la UEFA sperimenterà la Var che non è mai stata impiegata nelle competizioni sotto l’egida della Federazione Europea. Si tratta di una sperimentazione che potrebbe permettere di anticipare ...

La California è devastata dAgli incendi : stagione più lunga e distruttiva a causa dei cambiamenti climatici [VIDEO] : Mentre gli incendi continuano a infuriare alle estremità della California, le autorità rilasciano tristi statistiche: 29 morti solo nella California settentrionale a cui si aggiungono altre due vittime registrate nel sud dello stato per un bilancio totale di 31 morti e almeno 228 dispersi. 10 squadre di soccorso stanno lavorando a Paradise, città di 27.000 abitanti quasi completamente incenerita dalle fiamme, e nei suoi dintorni ai piedi della ...

Casalino si scusa per le parole sui Down. "Ma sui giornalisti Di Maio non sbAglia" : "Condivido che sono considerazioni impensabili. Era una simulazione di intervista e mi è stato chiesto di interpretare un personaggio. A fini didattici ho impersonato questo personaggio". Intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", su Rai 1, il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, ribadisce la su versione dei fatti sulla polemica che lo ha investito dopo la diffusione di un ...

Karate - Mondiali 2018 : doppia medAglia di bronzo per l’Italia nel kata! Viviana Bottaro e Mattia Busato salgono sul podio : l’Italia conquista due medaglie di bronzo nel kata individuale ai Mondiali 2018 di Karate grazie a Viviana Bottaro e Mattia Busato. Gli azzurri hanno fatto valere la loro grande qualità sul tatami di Madrid, andando a vincere nettamente le finali per il bronzo e avendo così l’onore di salire sul podio iridato. Bottaro ha sconfitto la francese Alexandra Feracci con il pieno favore dei giudici (5-0). L’azzurra è salita per seconda sul tatami e ha ...

Busta Rhymes - 'Genesis' e l accusa di plagio dAgli italiani Acqua Fragile : C'è una melodia tutta italiana che sorprendentemente unisce il rap del Duemila e il rock progressivo italiano dei primi anni Settanta. Intorno al brano cantato in inglese, si intrecciano le storie di ...

Treno derAgliato a Santa Margherita Ligure a causa di una frana - Sky TG24 - : Circolazione ferroviaria in tilt, dopo che uno smottamento ha causato l'uscita dai binari del primo carrello di una carrozza di un regionale. Il cedimento, dice Rfi, è dovuto alle piogge abbondanti di ...