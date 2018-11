Agenzia spaziale | il Miur ufficializza il commissariamento | Benvenuti e Cinque

Piero Benvenuti nominato commissario dell'Agenzia spaziale italiana : ... Paolo Nespoli: "Mi sembra che tutti dobbiamo ringraziare il professor Battiston per quello che ha fatto per la fisica, per lo spazio e mi viene da dire per il nostro paese se non il mondo intero. ...

Agenzia spaziale Italiana : Conte nomina commissario straordinario il prof. Piero Benvenuti : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su proposta del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ha commissariato l’Agenzia Spaziale Italiana, nominando commissario straordinario il prof. Piero Benvenuti. E’ stato inoltre nominato sub commissario l’avvocato Giovanni Cinque, esperto di diritto aeroSpaziale. L'articolo Agenzia Spaziale Italiana: Conte nomina commissario straordinario il prof. Piero Benvenuti sembra ...

Conte commissaria l'Agenzia spaziale e la affida a Piero Benvenuti : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha commissariato l'Agenzia spaziale italiana, nominando commissario straordinario Piero Benvenuti. La decisione, adottata dal premier su proposta del ...

'L'Agenzia spaziale non si può fermare' - il neo commissario Benvenuti - : Roma, 16 nov., askanews, - 'Il caso Battiston? Non conosco in dettaglio quello che ha indotto il governo ad operare in questo modo e non entro nel merito di motivazioni che non conosco. Posso dire che ...

Agenzia spaziale italiana - chi sarà il successore di Battiston? : (Foto: Nasa/Esa/Asi) Era la mattina di martedì 6 novembre quando Roberto Battiston, ormai ex numero uno dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), annunciava con un tweet che gli era appena stata comunicata la revoca dell’incarico di presidente, per decisione del titolare del Miur Marco Bussetti. Sono passati otto giorni e, mentre l’Asi resta priva di presidente e senza consiglio di amministrazione (era decaduto il 21 luglio ...

Agenzia spaziale - Battiston ricevuto da Mattarella dopo il licenziamento. «La ricerca sia autonoma» : ... esco a testa alta Dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca è venuto l'augurio a Roberto Battiston di proseguire nell'impegno da protagonista del mondo scientifico «promuovendo l'...

Battiston rimosso dall'Agenzia spaziale - Piero Angela : "Ragioni politiche non legate alla scienza" : 'Ho visto che hanno mandato via, non lo so dovremo capire le ragioni, qui credo che non centri la scienza ma centri la politica'. Lo ha detto lo scrittore e conduttore di Super Quark Piero Angela, presente all'apertura del 'Focus Live' a Milano'.

Agenzia spaziale Italiana - scoppia la guerra stellare tra M5S e Lega. "I verdi non ci hanno detto nulla" : Sarebbe opportuno, è stato notato da più parti, che il ministro Bussetti vada in Parlamento per spiegare alla politica e alla comunità scientifica, indignata per il blitz anti Battiston, il perché di ...

Agenzia spaziale Italiana - verso la nomina di Pasquale Preziosa : “figura di altissimo profilo - lavorerà a titolo gratuito” : 1/8 LaPresse/vincenzo livieri ...

All'Agenzia spaziale l'ennesima presa di potere del 'nuovo' Governo : La rimozione di Roberto Battiston dalla funzione di presidente della Agenzia spaziale Italiana si può spiegare solamente con il clima di ricerca esasperata di occupazione del potere da parte delle forze politiche oggi in maggioranza.Il presidente Battiston ha svolto il suo compito con competenza e professionalità, portando la ricerca spaziale italiana a livelli di grande efficacia e credibilità internazionale. E sempre con ...

Perché il governo ha tolto l'incarico al presidente dell'Agenzia spaziale Italiana : "Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di presidente Asi. Grazie alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano". In tarda mattinata su Twitter il presidente dell'Agenzia spaziale Italiana, Roberto Battiston, annuncia in maniera polemica di essere stato rimosso dall'incarico che ha ricoperto dal 2014 al 2018 e nel quale ...