Agenzia spaziale | Benvenuti | Lavorerò per rafforzare il ruolo nell' Esa

Il governo ha nominato l'astrofisico Piero Benvenuti commissario straordinario dell'Agenzia spaziale Italiana : Benvenuti è cattolico e in queste ore sta circolando un'intervista che diede nel 2009 e in cui spiegava che la scienza dovrebbe «accettare il dialogo» con la teologia, «nel rispetto reciproco delle ...

Piero Benvenuti neo commissario dell'Asi : 'L'Agenzia spaziale non si può fermare' : Roma, 16 nov., askanews, - 'Il caso Battiston? Non conosco in dettaglio quello che ha indotto il governo ad operare in questo modo e non entro nel merito di motivazioni che non conosco. Posso dire che ...

Chi è Piero Benvenuti - il nuovo commissario dell’Agenzia spaziale italiana : Piero Benvenuti (università di Padova) Alla fine, dopo dieci giorni, il governo Movimento 5 stelle-Lega ha rotto gli indugi sulla nomina del successore di Roberto Battiston a capo dell’Agenzia spaziale italiana, anche se non in modo definitivo. Il nome scelto è quello di Piero Benvenuti, ordinario di astrofisica all’università di Padova, che è stato indicato come nuovo commissario straordinario dell’Asi. Una misura ...

Commissariata l'Agenzia spaziale : dopo la revoca di Roberto Battiston nominato Piero Benvenuti : La scelta è arrivata poche settimana dopo la revoca improvvisa di Roberto Battiston. Il governo ha commissariato l'Agenzia spaziale italia (Asi). L'ente è stato affidato dal governo a Piero Benvenuti, ordinario di astrofisica all'università di Padova. nominato sub commissario l'avvocato Giovanni Cinque, esperto di diritto aerospaziale, che - in base a quanto apprende l'Agi che ha dato la notizia del commissariamento - ...

Agenzia spaziale - il Miur ufficializza il commissariamento : Benvenuti e Cinque traghettatori : Come anticipato ieri da ilfattoquotidiano.it, da oggi l’Agenzia spaziale italiana è guidata da un commissario e da un sub commissario. Si tratta del professor Piero Benvenuti e dell’avvocato Giovanni Cinque, il primo indicato dal Movimento 5 Stelle, il secondo dalla Lega di Salvini. Entrambi sono figure che riportano al passato dell’Asi: Benvenuti è stato sub commissario e poi consigliere d’amministrazione ...