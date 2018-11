Adozioni per i single | Laura Ravetto Fi deposita due proposte di legge | “Buon senso

The Jackal e la nuova (divertente) campagna per le Adozioni a distanza di ActionAid : “Ecco come smuovere le coscienze” : Anche quest’anno il gruppo di comici e videomaker napoletani The Jackal ha realizzato la campagna di natale per ActionAid. Per l’occasione sono volati direttamente in Africa, per insegnare ai suoi abitanti tutti i trucchi per realizzare “la campagna pubblicitaria definitiva” L'articolo The Jackal e la nuova (divertente) campagna per le adozioni a distanza di ActionAid: “Ecco come smuovere le coscienze” ...