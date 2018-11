Acquisto per Apache

Acquisto per Burberry : Chiusura del 15 novembre Vigoroso rialzo per la maison del lusso inglese , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,63%. ...

Italmobiliare investe in Autogas per l'Acquisto di Lampogas : Gruppo Autogas negli ultimi anni ha iniziato un percorso di trasformazione verso il mondo delle multiutility con un'offerta nel settore energetico che comprende oltre il GPL combustione e ...

Invito all'Acquisto per American Water Works : Chiusura del 12 novembre Ottima performance per American Water Works , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che ha chiuso in rialzo dell'1,85%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di American Water ...

Invito all'Acquisto per Centerpoint Energy : Chiusura del 12 novembre Ribasso composto e controllato per Centerpoint Energy , componente dello S&P-500 , che archivia la sessione in flessione dello 0,07% sui valori precedenti, ma che mostra un ...

Bra - dipendenti del Comune donano ore lavorate per l'Acquisto di un casco salva-capelli : Uniti nel nome della solidarietà e di una buona causa, anche sul posto di lavoro: è quanto è accaduto a Bra, in provincia di Cuneo, dove i dipendenti del Comune si sono "tassati", donando la ...

Segnali d'Acquisto per Intercontinental Hotels : Chiusura del 9 novembre Punta con decisione al rialzo la performance di Intercontinental Hotels , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dello 0,40%. Operatività odierna: ...

REGIONE : PO FESR - QUATTRO BANDI PER Acquisto SPAZI PUBBLICITARI SU MEDIA : Oltre due milioni di euro destinati a tv, radio, stampa quotidiana e siti web. Sono in dirittura d'arrivo le QUATTRO gare telematiche avviate dalla REGIONE Siciliana per l'ACQUISTO di SPAZI ...

Auto elettriche : il Governo conferma l’arrivo di incentivi per l’Acquisto : L’Italia è sicuramente negli ultimi posti dei paesi industrializzati per quanto riguarda la mobilità elettrica. Questo fatto è stato confermato anche da un report di Ronald Berger, che ci vede negli ultimi posti sia come leggi di più...

Invito all'Acquisto per Wells Fargo : Chiusura del 7 novembre Bene Wells Fargo , tra i componenti dello S&P 100 , con un rialzo dello 0,02%. Operatività odierna: A livello operativo, Wells Fargo presenta un'indicazione di acquisto ai ...

Invito all'Acquisto per Bp Plc : Chiusura del 7 novembre Bene Bp Plc , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dello 0,87%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 544,3 centesimi di sterlina, GBX,, Bp Plc è molto ...

Calciomercato Milan - la bomba : ecco il doppio Acquisto per gennaio : Calciomercato Milan – Momento molto importante per il Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal successo all’ultimo respiro che ha rilanciato ulteriormente i rossoneri nelle zone alte della classifica, l’obiettivo è ottenere la qualificazione in Champions League. E per riuscire nell’impresa Leonardo sarebbe pronto ad intervenire massicciamente sul mercato per costruire una squadra sempre più competitiva. ...

Acquisto per Equity Residential Of Beneficial Interest : Chiusura del 5 novembre Vigoroso rialzo per Equity Residential Of Beneficial Interest , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti ...

Segnali d'Acquisto per Microsoft : Chiusura del 5 novembre Punta con decisione al rialzo la performance del colosso informatico americano , tra i titoli dell'indice Dow Jones , con una variazione percentuale dell'1,27%. Operatività ...

Invito all'Acquisto per Aeffe : Chiusura del 2 novembre Ottima performance per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che ha chiuso in rialzo del 3,72%. ...