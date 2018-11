Accordi&Disaccordi | Di Battista su Nove | “Sul TAP chiedo scusa ai salentini | giusto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 novembre 2018) “Mi sento di chiederea tutti i cittadini del Salento perché li ho illusi”, replica così Alessandro Diin collegamento dal Nicaragua, al video che lo vedeva promettere la chiusura del TAP in caso di vittoria del Movimento Cinque Stelle. Ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi, nella seconda puntata di ‘Accordi e Disaccordi’ in onda il venerdì sera alle 22:45 sul canaledopo Fratelli di Crozza, l’ex parlamentare Cinque Stelle aggiunge di essere stato il primo a essersi illuso, perché convinto che che una volta eletti i Cinque Stelle sarebbero riusciti a bloccate il TAP. “Quando ho visto questo video pubblicato ovunque”, aggiunge Di“ho pensato che questo è il dovere del sistema mediatico, èmettermi al chiodo su questa roba qua, me lo merito tutto” e promette che in futuro farà più pressioni affinché “certe promesse che sono state fatte ...