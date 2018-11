Abolizione del valore legale della laurea | tre motivi per cui non conviene Soprattutto

Cosa cambierebbe con l’Abolizione del valore legale del titolo di studio? : (Foto: pixabay.com /mycarmcarm) Il vicepremier Matteo Salvini è ritornato sul valore legale del titolo di studio, un tema che va affrontato per procedere con una riforma della scuola, un mondo già in fermento e foriero di cambiamenti. Gli fa eco il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Marco Bussetti che non esclude la necessità di affrontare l’argomento, demandandolo però in coda alla riforma della ...

Abolizione del valore legale della laurea - Bussetti dice no a Salvini : "Non è in programma" : Per Matteo Salvini quello del valore legale del titolo di studio è un tema di cui il governo deve discutere. "Negli ultimi anni la scuola e l'università sono stati serbatoi elettorali e sindacali: ecco perché l'Abolizione del valore legale del titolo di studio è una questione da affrontare", ha detto il ministro dell'Interno nel suo discorso alla scuola di formazione politica della Lega. Non è della stessa idea ...

I direttori del personale contro l'Abolizione dell'incentivo alla formazione 4.0 : La formazione 4.0, secondo i direttori del personale, sarà il capitolo principale sui cui investire per vincere la sfida della robotica e dell'intelligenza artificiale sul terreno dell'economia e del ...

Usa - dal diritto di razzolare alle galline in California all’Abolizione della schiavitù in Colorado : gli altri voti negli Stati Uniti : Lo spinello libero in Michigan, il diritto di razzolare per le galline in California e – incredibilmente – l’abolizione ufficiale della schiavitù in carcere in Colorado. Gli americani martedì non hanno votato solo per le elezioni di midterm: in alcuni Stati hanno preso parte anche ad alcuni referendum su diversi temi sociali, con maggiore o minore impatto sulla vita quotidiana. In Florida, per esempio, gli elettori hanno ...

Consiglio regionale - Micaela Fanelli - Pd - presenta la legge per la riduzione dell'indennità dei consiglieri e l'Abolizione dell'assegno di ... : ... la proposta legislativa nasce dall'esigenza di dare un segnale inequivocabile della volontà di ridurre strutturalmente le spese sostenute dalla Regione per i costi della politica, diminuendo le ...

A che punto è l’iter per l’Abolizione del passaggio tra ora solare e ora legale : I ministri dei Trasporti dei 28 paesi europei hanno chiesto di spostare la decisione relativa all'abolizione dell'ora legale al 2021. Hofer, che detiene l'attuale presidenza del Consiglio, ha dichiarato che al momento non c’è il sostegno di abbastanza paesi per abolire il cambio dell’ora entro il 2019.Continua a leggere

L’Ue frena sull’Abolizione del passaggio tra ora legale e solare : non arriverà prima del 2021 : Molto probabilmente lo stop al cambio tra ora legale e ora solare nell'Unione Europea non arriverà nel 2019, come annunciato dal presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker: la presidenza austriaca del Consiglio dell'Ue ha infatti messo sul tavolo una proposta che prevede di mantenere fino al 2021 il regime sul cambio dell'ora attualmente in vigore.Continua a leggere

Perché l’Abolizione del numero chiuso a Medicina non servirà a niente : L'abolizione del numero chiuso a Medicina, nelle previsioni del governo, risolverebbe il problema della mancanza di medici in Italia. Ma senza nuove assunzioni e senza lo stanziamento di nuove borse per gli specializzandi, la situazione rischia di peggiorare. Intanto da luglio 2019 entrerà in vigore il decreto Fedeli, con il nuovo test d'abilitazione: a fronte dell'aumento di laureati potrebbero comunque esserci meno medici abilitati.Continua a ...

Palio di Siena - l’Ape chiede l’Abolizione per crudeltà. Immagini shock : ATTENZIONE: LE Immagini DI QUESTO VIDEO POTREBBERO URTARE LA SENSIBILITÀ DEI LETTORI "Al Palio straordinario di Siena, per il centenario della Prima guerra mondiale, un cavallo si è ferito gravemente, fratturandosi la zampa anteriore. Bisogna dire basta allo svolgimento di manifestazioni che possono provocare danni e lesioni agli animali. Questi spettacoli sono un insulto alla vita e uno schiaffo all'immagine ...

Pensioni sostenibili : conto salato per l'Abolizione della Fornero : Lasciamo stare l'obiezione di chi sostiene che una crescita cosi prolungata come quella americana non si era mai vista in passato e che, quindi, siamo di fronte a un prossimo cedimento dell'economia. ...

Per una vera Abolizione della povertà : investire su scuola e lavoro : La povertà che, nonostante le roboanti dichiarazioni di Luigi Di Maio e come prevedibile, non è ancora stata abolita mediante decreto, meriterebbe riflessioni più serie e approfondite di quelle degli ultimi mesi.In occasione della giornata mondiale della povertà, la Caritas ha diffuso dei dati allarmanti, parlando di un "esercito di poveri", composto soprattutto da giovani. Al governo è stato chiesto di non ...

Manovra - salta l’Abolizione del superticket sanitario : rimane il costo aggiuntivo sulle ricette mediche : Niente cancellazione del superticket sanitario. Nonostante le promesse e la volontà della ministra della Salute, Giulia Grillo, l'abolizione del costo aggiuntivo sulle ricette mediche per prestazioni di diagnostica e specialistica non è stata prevista dalla legge di bilancio. Cos'è il superticket e quanto costa per i cittadini.Continua a leggere

Medicina - P. Chigi precisa : 'Nessuna Abolizione del numero chiuso - almeno non subito' : Il ministro dell'Istruzione Bussetti: 'Sarà un percorso graduale da iniziare già quest'anno, ma si farà' - "Non ci sarà nessuna abolizione del numero chiuso a Medicina. O almeno, non subito". Lo ha ...

La 5 Stelle Maria Pallini sull'Abolizione del numero chiuso a Medicina : "Io sono per la selezione naturale. Tutti devono poterci provare" : Maria Pallini è convinta: il numero chiuso alla facoltà di Medicina va abolito. Per le, giovane deputata del Movimento 5 Stelle, anche il voto di laurea nell'accesso ai concorsi pubblici va superato, tanto che ha presentato un disegno di legge al riguardo. Ma Pallini, in un'intervista al Corriere della Sera, va oltre.Dobbiamo dare a Tutti la possibilità di partecipare, non è giusto che ci siano studenti che studiano ...