A Verissimo Emma vorrei essere amata per quella che sono

Emma Marrone a Verissimo : "Preferirei stare da sola che con chiunque" : Emma Marrone sarà protagonista di una delle interviste di Verissimo che andrà in onda sabato 17 novembre su Canale 5: la cantante di origini salentine ha parlato liberamente ai microfoni di Silvia ...

Emma Marrone a Verissimo : "Se dovesse arrivare un uomo meraviglioso - sono qui che lo aspetto. Un figlio? Avrei un po' paura..." : Nella prossima puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 17 novembre 2018 su Canale 5, la conduttrice Silvia Toffanin intervisterà Emma Marrone, la cantante reduce dal successo del suo ultimo album, Essere qui, il suo quinto lavoro di inediti pubblicato nel gennaio scorso.La cantante salentina, tra i vari argomenti che ha affrontato, ha parlato proprio di questo periodo della sua vita e della sua carriera, manifestando la volontà di ...

Verissimo : Emma Marrone parla dell’uomo ideale e delle sue scelte difficili : Emma Marrone a Verissimo svela come dovrebbe essere l’uomo dei suoi sogni Sabato prossimo tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. E ospite principale sarà nientepopodimeno che Emma Marrone, la quale è tornata sulle scene musicali con un nuovissimo singolo intitolato “Mondiale”. Questo brano, in pochissimo tempo, è già balzato ai vertici di tutte le classifiche. L’intervista che ha fatto Silvia Toffanin ...

Emma Marrone a Verissimo : 'Aspetto un uomo meraviglioso - ma meglio sola che con chiunque' : Emma Marrone è single e lo ha confermato anche nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Verissimo" poche ore fa. Nel corso del faccia a faccia con Silvia Toffanin che andrà in onda il 17 novembre su Canale 5, la cantante ha fatto sapere di essere pronta per l'amore e di aspettare un uomo meraviglioso che possa volerle bene così com'è. Emma in Tv: "Sono pronta per essere amata" Sono tante le interviste che Emma Marrone sta rilasciando in ...

Verissimo - Emma Marrone si confessa da Silvia Toffanin : 'Fidanzato? Meglio sola che con...'. Bomba in diretta : A Verissimo nella puntata del 17 novembre ci sarà Emma Marrone . La cantante presenta il suo ultimo album e si confessa da Silvia Toffanin. Intanto, non ha nessun nuovo fidanzato, come invece si ...