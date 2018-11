A te le chiavi | Paola Marella approda su La7

davidemaggio

(Di venerdì 16 novembre 2018)ha trovato una nuova casa che la accoglierà nel 2019: La7. La mediatrice immobiliare nota al pubblico televisivo approderà infatti sulla rete terzopolista come conduttrice di un nuovo programma dedicato alla ristrutturazione delle case e intitolato (salvo modifiche) A te le. Si tratterà di una trasmissione di brand entertainment realizzata in collaborazione con una azienda del settore e targata Prodotto., che di recente è già apparsa su La7 come ospite a diMartedì, seguirà i partecipanti-concorrenti nella scelta fra tre proposte di ristrutturazione curate dagli architetti dell’azienda partner, che si sfideranno a loro volta per realizzare il progetto migliore. Se il cliente, a lavori terminati, indovinerà il costo, non pagherà nulla. In caso contrario, le spese di ristrutturazione saranno a suo carico. L’azienda che contribuirà alla ...