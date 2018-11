A Roma in piazza di Porta San Giovanni | sabato 17 novembre

Roma : studenti in piazza contro il Governo e Salvini : Roma – Al via lo sciopero degli studenti contro il Governo. A Roma sono gia’ in migliaia i manifestanti che si sono radunati a piazzale Ostiense e continuano ad arrivare dalle scuole di tutta la citta’. Tutti insieme a breve partiranno in direzione Miur, dove in tarda mattinata concluderanno la mobilitazione con un presidio. Bersagli della protesta, il titolare dell’Istruzione Marco Bussetti, il Governo e i due suoi ...

Giro d'Italia a Ravenna il 21 maggio - partenza da piazza del Popolo poi via di Roma : I dettagli sono stati ufficializzati oggi, 15 novembre, dopo la prima riunione operativa tra lo staff organizzativo della Rcs Sport e l'assessore allo Sport Roberto Fagnani, i tecnici e i funzionari ...

È in corso lo sgombero del presidio Baobab Experience in piazzale Maslax a Roma - dove vivevano circa 100 migranti : Questa mattina è iniziato lo sgombero del presidio di Baobab Experience in piazzale Maslax a Roma vicino alla stazione Tiburtina, dove l’associazione assisteva un centinaio di migranti costretti a dormire per strada. Gli attivisti e le attiviste di Baobab Experience

Roma - corteo antirazzista da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Applausi per Mimì Lucano : La denuncia di Sinistra Italiana: "Bus fermati alle porte di Roma, manifestanti perquisiti e schedati"

Perché 'Non una di meno' scende in piazza a Roma : L'obiettivo della manifestazione è proprio quello di sensibilizzare sull'importanza e la salvaguardia dei centri d'aiuto , facendo accorato appello alla politica, e in particolar modo alla prima ...

M5S - il sabato di fuoco tra la piazza «Sì Tav» a Torino e la sentenza Raggi a Roma : Due città, due sindache del Movimento, due simboli: dalle vittorie a Roma e Torino nel 2016 è partita la scalata dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Da quelle il Movimento teme possa scatenarsi adesso l’inizio del declino, in un momento già complicato dal gelo nei rapporti con la Lega al Governo e dal confronto teso con l’Europa sulla manovra...

Champions League – La Roma subito in vantaggio : un colpo di testa di Manolas spiazza il CSKA Mosca [VIDEO] : Manolas porta subito in vantaggio la Roma nella sfida di Champions League di questo pomeriggio contro il CSKA Mosca Ancora una giornata di appassionanti sfide in Champions League. Dopo i pareggi di ieri sera di Inter e Napoli, oggi è il turno di altre due italiane, Roma e Juventus. I giallorossi sono già in campo contro il CSKA Mosca e si sono subito portati in vantaggio dopo soli 4 minuti di gioco. Per i russi è stato fatale un colpo di ...

Roma : domani CasaPound in piazza per invocare sgomberi : Roma – CasaPound domani scende in piazza per invocare sgomberi e, come spesso accade in questi casi, non si fa attendere le risposta di movimenti e associazioni di sinistra. In questo caso saranno l’Unione degli inquilini Asia Usb, Potere al Popolo Roma, i Magazzini Popolari Casal Bertone, le Brigate di solidarieta’ attiva e il Centro popolare San Basilio a fare da contraltare alla mobilitazione di domani dei fascisti del terzo ...

Roma : controlli a Piazza Vittorio - pusher in manette : Roma – Proseguono senza sosta i controlli antidroga, dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante nel territorio compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e San Lorenzo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia RomaPiazza Dante hanno arrestato un 30enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Appostati in abiti civili in Piazza ...

Lazio - Inzaghi : 'Credo alla Champions. Roma piazza senza equilibrio' : Riprendere il cammino per la Champions League. Simone Inzaghi non vuole fallire contro la Spal. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del mach con i ferraresi, ha parlato in conferenza stampa nel ...

Stasera Italia - lite tra Alessandra Mussolini e Andrea Romano su Piazzale Loreto : Accesissimo scontro, ieri 1 novembre su Rete 4, a Stasera Italia . Si sono scornati Andrea Romano del Pd e Alessandra Mussolini . Tema, non proprio d'attualità: Piazzale Loreto. Il piddino, incalzato ...

"Piazzale Loreto comprensibile" : scontro Mussolini-Romano : 'Piazzale Loreto fu un gesto del tutto compensibile'. La frase del dem Andrea Romano pronunciata ai microfoni di Stasera Italia su Rete 4 di fatto ha scatenato l'ira di Alessandra Mussolini . La ...

Romadicebasta - migliaia in piazza contro Virginia Raggi/ Campidoglio - Sindaco : "non mi dimetto - e Salvini.." : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio Sindaco Virginia Raggi: degrado e sicurezza, replica a Pd-Fi "non mi dimetto, Salvini rispetti patti".

Il sindaco di Roma Raggi e le accuse della piazza : 'Non mollo - Salvini rispetti i patti' : Metà pomeriggio: Virginia Raggi si trova al centro Coc della Protezione civile. Vuole accertarsi di persona sull'allarme meteo previsto per oggi sulla Capitale, doveva partire in serata per Buenos ...