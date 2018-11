5G | Sergio Mattarella in Svezia visita Ericsson e Open Fiber

Sergio Mattarella : “Non tarare economia su orizzonti interni. Rischioso fare calcoli di breve periodo” : “Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno”. E ancora: “Non c’è calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l’intera comunità”. Sono due dei passaggi salienti dell’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro al ...

Sergio Mattarella celebra il 4 novembre : "Amor di patria non è nazionalismo estremo" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina all'Altare della patria a Roma una corona d'alloro al sacello del milite ignoto in occasione della ricorrenza del 4 novembre e della vittoria della Grande Guerra. Alla cerimonia stanno partecipando anche la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Difesa ...

Italia 4 novembre - Sergio Mattarella : “L’amore per la patria non è estremismo nazionalista” : Alle celebrazioni per l'armistizio con l'Austria nella prima Guerra Mondiale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il valore della coesione tra gli Stati e della compatibilità con "l'amore per la patria". E aggiunge: "Nessuno Stato, da solo, può affrontare la nuova dimensione sempre più globale. Ne uscirebbe emarginato e perdente".Continua a leggere