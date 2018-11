23 milioni per cessione tecnologia Premium a Sky con efficacia fine Novembre

Jennifer Lopez pagata 2 milioni di dollari per pochi minuti di show in Qatar : A Jennifer Lopez non manca di certo il fiuto per gli affari. In uno show in Qatar ha guadagnato due milioni di dollari per un'esibizione di appena 20 minuti . Calcolatrice alla mano, 100 mila dollari ...

Fondi MIUR per 16 - 7 milioni - come saranno impiegati : Sono in arrivo i Fondi MIUR per ampliare l’offerta formativa. Emergenze educative, sport, partecipazione sono tra i principali beneficiari delle risorse messe a disposizione dal Ministero per i prossimi anni. Questa cifra va ad aggiungersi a quella nella Legge di Bilancio 2019 dedicata all’aumento degli stipendi dei Docenti e per il Personale Ata. I quasi 17 milioni di euro messi a disposizione grazie al decreto che il Ministro Marco ...

Nel 2017 sono 15 - 3 milioni i dipendenti : crescono gli operai. Ecco le retribuzioni divisi per categoria : Nel 2017 i lavoratori dipendenti del settore privato , esclusi operai agricoli e domestici, con almeno una giornata retribuita nell'anno sono stati 15.306.007 , +4,1% sul 2016, , con una retribuzione ...

David Hockney è l’artista vivente più costoso della storia : 90 - 3 milioni per “Portrait of an Artist” : David Hockney è l'artista ancora in vita i cui quadri sono i più costosi al mondo. A New York il suo "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" è stato battuto all'asta da Christie's per la cifra record di 90,3 milioni di dollari, corrispondenti a 80 milioni di euro. Sbriciolato il record di Jeff Koons.Continua a leggere

Quadro di David Hockney venduto all'asta per 90 milioni di dollari. Record mondiale per un artista vivente : David Hockney da Record: da Christiès a New York un dipinto che nel 1972 il suo gallerista a New York aveva venduto per 18 mila dollari, è stato battuto per 90,3 milioni di dollari, un Record per un artista vivente.L'enorme tela "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", la sua opera più famosa, è del 1972 quando venne venduta a New York per 18.000 dollari. "Allora pensavo fossero un sacco di soldi ma nel giro ...

UE - Coldiretti : a rischio 120 milioni per lo sviluppo rurale : Rischiano di tornare nelle casse di Bruxelles finanziamenti europei per lo sviluppo rurale in grado di attivare finanziamenti pubblici per 120 milioni di euro, se non saranno spesi dalle Regioni entro il 31 dicembre 2018. E’ la Coldiretti a lanciare l’allarme sulla base del monitoraggio realizzato sui dati del Ministero delle Politiche Agricole, dal quale si evidenzia la necessità di un deciso colpo di acceleratore nell’attuazione dei programmi. ...

Bari -SANITÀ - . PUGLIA PROMOSSA A ROMA PER LEA. SBLOCCATI 212 milioni DI EURO DI PREMIALITÀ SUL 2016 : La delegazione pugliese, guidata dal direttore del Dipartimento Politiche per la Salute della Regione PUGLIA Giancarlo Ruscitti, ha incontrato i rappresentanti del Ministero Economia e Finanze, della ...

Fusione nucleare - il "sole artificiale" cinese ha raggiunto la temperatura record di 100 milioni di gradi : Il reattore cinese East può diventare sei volte più caldo del Sole: una condizione essenziale per il successo della Fusione nucleare

Fusione nucleare - il “sole artificiale” cinese ha raggiunto la temperatura record di 100 milioni di gradi : (immagine: Pixabay) Dopo la luna, ecco il sole artificiale made in China. Ma la vera notizia è che è oltre sei volte più caldo dell’originale: una condizione ritenuta essenziale per il successo del processo che ci consentirà di sfruttare l’energia derivante dalla Fusione nucleare. Un team di scienziati dell’Istituto cinese di fisica ha reso noto di essere riuscito a far raggiungere la temperatura record di 100 milioni di gradi ...

Puglia : accesso al credito per piccole e medie imprese - stanziamento di 41 milioni di euro per l'emissione di obbligazioni Provvedimento ... : ...condivisione del Partenariato Economico Sociale e che servirà soprattutto a sostenere il sistema pugliese delle piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura principale della nostra economia ...

Cultura - la Regione Sicilia avvia il bando da 2 milioni e mezzo per teatri e associazioni : Stanziati, con due bandi, fondi per poco meno di 5 milioni per iniziative, spettacoli artistici e musicali per l'anno 2018 in Sicilia. Gli assessorati al Turismo, ai Beni Culturali e all'Economia hanno avviato un progetto per incrementare e diversificare l'offerta Culturale ...

Torino trova i venti milioni per puntare alle Atp Finals : La sindaca ieri a Londra ha presentato il progetto che coinvolgerà tutta la città La sindaca Appendino è appassionata di tennis " è stata anche classificata 3,5, la vecchia terza categoria -, e chi l'...

Vivendi acquista la casa editrice Editis per 900 milioni di euro : Vivendi ha siglato un accordo con il Gruppo Planeta per acquisire il 100% di Editis, il secondo maggiore gruppo editoriale francese, al termine delle trattative in esclusiva avviate a fine luglio. L'...

Manovra - dalla tassa sulla Coca-cola ai 2 - 2 milioni di euro per il Jazz : le proposte di modifica presentate da Lega e M5s : dalla tassa sulla Coca-cola al tempo pieno nelle scuole elementari, passando per la musica Jazz. Sono solo alcune delle proposte di modifica del testo della Manovra ora al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti presentati dalla maggioranza Lega-M5s spiccano infatti alcune iniziative curiose. Come lo stanziamento di 2,2 milioni di euro in tre anni per sostenere la musica Jazz, proposto dal Movimento 5 Stelle e già ...