‘1938 – Azzurre Prime in Europa’ – La mostra itinerante che celebra l’Europeo di basket

(Di venerdì 16 novembre 2018) Parte da La Spezia, in data 20-21 novembre, ‘1938 –in Europa’, lacheil primo e unico Europeo vinto dall’Italia delfemminile Giocarono all’aperto, sul campo in terra battuta del Muro Torto di Roma, in un’ansa di Villa Borghese. Le gonne-pantalone bianche al ginocchio facevano parte della divisa ufficiale da gioco, mentre sulle maglie, all’altezza del petto, il fascio littorio toglieva spazio allo scudo di casa Savoia. Levinsero la prima edizione del Campionato Europeo femminile organizzato dalla FIBA. Era il 1938 e il fascismo era all’apogeo. Il dato politico non toglie nulla all’impresa delle dieci, dell’allenatore Silvio Longhi e del presidente della FIP Giorgio Asinari di San Marzano. Batterono, davanti a 3000 spettatori, in un’avvincente girone all’italiana, ...