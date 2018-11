Zoe Kravitz sostiene che Lily Allen l’abbia “attaccata” con un bacio

La première a Parigi di Animali fantastici . J.K. Rowling e il suo cast all star da Jude Law a Zoe Kravitz : première stellare a Parigi per il nuovo capitolo di 'Animali fantastici: I crimini di Grindelwald' di David Yates, seconda tappa del nuovo viaggio di JK Rowling, qui in veste di sceneggiatrice. Dopo ...

Zoë Kravitz si sposa (con Karl Glusman) : Zoë KravitzZoë KravitzZoë KravitzZoë KravitzZoë KravitzZoë KravitzC’è chi condivide l’anello con diamante su Instagram e chi preferisce tenere tutto segreto. Salvo poi «lasciarsi scappare» la notizia a cose fatte. Come Lady Gaga che, nel bel mezzo di un discorso di ringraziamento, si è lasciata sfuggire «il mio fiancé» riferendosi al manager Christian Carino. E poi c‘è Zoë Kravitz. L’attrice, 30 anni il prossimo primo ...

Zoe Kravitz nuda come la mamma : Un vero e proprio omaggio quello con cui Zoe Kravitz ha voluto celebrare la madre Lisa Bonet, l'indimenticata Denise della serie TV I Robinson. Esattamente a trent'anni di distanza la figlia, avuta con Lenny Kravitz, ha replicato la posa dell'affascinante madre per la cover di Rolling Stone in total nude look. La genetica non mente perché, affiancando le copertine, la somiglianza è lampante. Visualizza questo post su Instagram Life | ...

Zoë Kravitz sarà la protagonista di Alta Fedeltà per lo streaming Disney : Zoë Kravitz (Big Little Lies) sarà la protagonista della versione del servizio di streaming della Disney di Alta Fedeltà - High Fedelity romanzo di Nick Hornby del 1995 e film con John Cusack del 2000. Confermato quindi quanto anticipato alcuni mesi fa (leggi qui): la serie tv Disney avrà un punto di vista femminile rispetto al romanzo e al film.Adesso che è entrata Kravitz nel progetto il reboot di Alta Fedeltà - High Fedelity ha ...