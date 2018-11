Yemen | la guerra di cui non si può parlare

La guerra in Yemen è arrivata a Hodeidah : La coalizione guidata dai sauditi sta provando a riconquistare la città portuale Yemenita controllata dai ribelli houthi: almeno 149 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore

Muore a 7 anni simbolo NYT guerra Yemen : 16.08 E'morta a 7 anni Amal Hussein, la bimba Yemenita ridotta a pelle e ossa nel suo Paese devastato dalla guerra. Il New York Times aveva pubblicato la sua foto la settimana scorsa per cercare di rompere il silenzio e l'indifferenza del mondo nei confronti di un conflitto che miete migliaia di vittime. L'immagine di quel mucchietto di ossa aveva scosso le coscienze e in molti avevano offerto aiuto,ma troppo tardi. Amal è morta in un campo ...

Cosa c’entra l’uccisione di Khashoggi con la guerra in Yemen : Il primo fatto sta avendo ripercussioni su un pezzo del secondo: o almeno, così vorrebbero molti Repubblicani e Democratici statunitensi The post Cosa c’entra l’uccisione di Khashoggi con la guerra in Yemen appeared first on Il Post.

La guerra e l'ignoranza sono alla base dei matrimoni forzati in Yemen - Siria e Libia - : Famosa è la storia di Nojoud Ali, la più piccola divorziata del mondo, divenuta nota grazie al suo libro autobiografico "Io, Nojoud, dieci anni, divorziata". Nojoud insieme alla famiglia lascia il ...

La guerra in Yemen dopo il caso Khashoggi : Con la scomparsa del giornalista saudita si torna a parlare di questa guerra dimenticata. Ma la comunità internazionale sembra lontana dal chiederne la fine. Leggi