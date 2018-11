XF12 | sfida in tre manche per il quarto live su Sky Uno Ospiti Nigiotti e Nannini

digital-news

(Di giovedì 15 novembre 2018) L’eliminazione di Emanuele Bertelli – sconfitto giovedì scorso al tilt dai Seveso Casino Palace - fa scendere a quota nove il numero dei concorrenti che si sfideranno nelappuntamentodi X Factor 2018, in onda giovedì 15 novembre in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 e dopo la messa in onda anche su Sky On Demand e NOW TV...