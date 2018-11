X Factor 2018 Sherol dos Santos canta I Will Always Love You VIDEO

X Factor 2018 quarta puntata : riassunto - esibizioni - eliminato 15 novembre : La quarta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 15 novembre 2018. Ecco di seguito tutte le esibizioni della serata, gli ospiti e chi è stato eliminato. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 quarta puntata riassunto: tutte le esibizioni Anastasio canta Another Brick In The Wall dei Pink Floyd video Leo Gassman canta Pianeti di Ultimo video BowLand cantano Drop the game di Chet Faker ...

Bowland X Factor 2018 - Leila e Pejman fidanzati : la rivelazione sul primo bacio : X Factor 2018, Leila e Pejman dei Bowland stanno insieme C’è una coppia a X Factor 2018: Leila e Pejman dei Bowland sono fidanzati da tanti anni. Sul palco del talent show, insieme a Saeed, incantano il pubblico con le loro melodie e interpretando i brani in modo decisamente unico. Sono tre ragazzi iraniani giunti in […] L'articolo Bowland X Factor 2018, Leila e Pejman fidanzati: la rivelazione sul primo bacio proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - quarto live in diretta : i concorrenti si sfidano in tre manche. Ecco i brani : X Factor 2018 Giro di boa per X Factor 2018. La gara live arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: anticipazioni quarto live Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la quarta puntata live di X Factor 2018. In ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 novembre 2018. Il Ponte delle Spie 15.3%. Chi l’ha Visto (11.8%) meglio di Coliandro (10.9%). Chiambretti 4.7%. X Factor su Tv8 (3.6%) doppia Saviano sul Nove (1.6%) : Il Ponte delle Spie Nella serata di ieri, Mercoledì 14 Novembre 2018, su Rai1 il film in prima tv Il Ponte delle Spie ha conquistato 3.244.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 il film Matrimonio a Parigi ha raccolto davanti al video 2.463.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 la prima puntata della nuova stagione de L’Ispettore Coliandro ha interessato 2.472.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Italia 1 Harry ...

#XF12 – X Factor 12 – Puntata del 15/11/2018 – Il quarto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Enrico Nigiotti e Carl Brave. : Quarta Puntata dei Live Show della dodicesima edizione di X Factor, la settima in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 105/108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sette appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 50.000 a soli dodici, ...

X Factor 2018 assegnazioni quarto Live 15 novembre : tutti i brani della puntata : assegnazioni X Factor 2018, i brani del quarto Live del 15 novembre Oggi nel daily di X Factor 2018 ci sono state le assegnazioni del quarto Live. I brani della puntata di giovedì 15 novembre promettono bellissime esibizioni, ma soprattutto qualche giudice ha deciso di osare con uno dei suoi cantanti. La settimana scorsa al […] L'articolo X Factor 2018 assegnazioni quarto Live 15 novembre: tutti i brani della puntata proviene da Gossip e ...

X Factor 2018 - lite tra Mara Maionchi e Manuel Agnelli per Anastasio : «Dico quello che c***o mi pare» : Alta tensione sul finire del 3° live di X Factor 2018 : Anastasio ha sconvolto positivamente pubblico e giudici con una sua personalissima versione di 'Mio fratello è figlio unico' di Rino Gaetano ...