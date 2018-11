X Factor 2018 | quarto live in diretta | i concorrenti si sfidano in tre manche Ecco i

davidemaggio

: Questo giovedì a #XF12 tornerà a trovarci @EnricoNigiotti ma non sarà solo. Con lui ci sarà @GiannaNannini! - XFactor_Italia : Questo giovedì a #XF12 tornerà a trovarci @EnricoNigiotti ma non sarà solo. Con lui ci sarà @GiannaNannini! - XFactor_Italia : Questo giovedì, in occasione del quarto Live di #XF12, @MaxGazze e #CarlBrave presenteranno in esclusiva il loro s… - XFactor_Italia : Bomba! I @muse saranno i super ospiti internazionali della Finale di #XF12! -

(Di giovedì 15 novembre 2018) XGiro di boa per X. La garaarriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con ilblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’XArena. X: anticipazioniDalle 21.15, insu SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la quarta puntatadi X. In gara si presentano i novefin qui rimasti: tre under donna di Manuel Agnelli, due under uomo di Mara Maionchi, due over di Fedez e due gruppi di Lodo Guenzi.con quali brani, scelti dai giudici, siin puntata: Luna – Eppur mi son scordato di te (Lucio Battisti) Martina Attili – Strange Birds (Birdy) Sherol Dos Santos – I Will Always Love You (Whitney Houston) Anastasio – Another Brick In The Wall ...