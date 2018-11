Windows 10 | Microsoft introduce con 19H1 un nuovo stupendo tema chiaro e migliora

Windows 10 torna ad aggiornarsi - Microsoft assicura che non cancellerà più i vostri file : L’aggiornamento di Windows 10, noto come Windows 10 October 2018, torna disponibile dopo essere stato bloccato a inizio ottobre. Questa volta non dovrebbe creare grossi problemi ai computer degli utenti. Si conclude così – si spera – uno degli eventi recenti che ha sollevato il maggior numero di polemiche contro il produttore software californiano Microsoft. Tutto era iniziato il 6 ottobre, quando il colosso mondiale del software è stato ...

Microsoft - riparte la distribuzione dell'October Update per Windows 10 : Risolti tutti i problemi che avevano condotto allo stop all’inizio di ottobre. Ma la diffusione sarà comunque rallentata

Con Windows 10 19H1 - Microsoft porta le nuove Emoji 12 e lo slider della luminosità : Con la build 18277 rilasciata pochi giorni fa da Microsoft per gli iscritti ai canali Fast e Skip Ahead del programma Windows Insider, sono stati introdotti interessanti miglioramenti. La novità forse più rilevante è l’implementazione, all’interno del Centro Notifiche, di un nuovo slider per la modifica della luminosità del display. Si tratta di una feature richiesta da mesi se non da anni dagli utenti poichè permette una regolazione ...

Alexa per PC con Windows 10 su Microsoft Store - : L'avvicinamento di Alexa al mondo PC si era già palesato all'inizio dell'anno con alcuni annunci del CES 2018 : l'assistente virtuale è stato poi preinstallato su una serie di computer prodotti da HP, Lenovo, Acer e ASUS. Oggi l'...

Amazon Alexa approda sul Microsoft Store di Windows 10 : La UWP di Alexa trapelata in alcune indiscrezioni risalenti al mese scorso è stata adesso ufficialmente rilasciata sul Microsoft Store. Questo significa che l’assistente AI di Amazon può essere installato tranquillamente in qualunque PC o tablet Windows 10 non essendo più un’esclusiva di alcuni OEM. Tuttavia la limitazione linguistica rimane tuttora poichè, per utilizzarlo, è necessario impostare come paese di Windows gli Stati Uniti ...

Microsoft Launcher : arriva ufficialmente la Windows Timeline per tutti : Nel corso dell’evento Surface di ottobre, il Colosso di Redmond aveva preannunciato un major update di Microsoft Launcher (versione 5.0) con interessanti novità. L’aggiornamento di cui vi stiamo parlando è ora in fase di roll-out per tutti gli utenti Android introducendo la Timeline di Windows 10 che permette in sostanza di poter continuare il proprio lavoro iniziato sul PC, sul proprio smartphone o viceversa. Changelog ...

Microsoft Lumia 960 : il Windows Phone mai giunto sul mercato : Windows OS, per molto tempo, è stato più che un comune sistema operativo per PC, avendo abbracciato anche il mondo degli smartPhone. Per anni Microsoft ha portato avanti la sua nota linea di telefono cellulari leggi di più...

Windows 10 : con 19H1 Microsoft dismette il vecchio mixer volume : Il processo di svecchiamento dell’interfaccia grafica che Microsoft sta attuando gradualmente in Windows 10 è molto lento ma continua a procedere senza sosta. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda il mixer volume presente da anni nel sistema operativo di casa Redmond che, nelle ultime build appartenenti a 19H1 e rilasciate agli Insider, è stato definitivamente sostituito dalla voce “volume App” delle impostazioni la ...

Windows 10 : Microsoft rilascia una patch per i driver audio di Intel : L’ultima ondata di aggiornamenti cumulativi distribuita da Microsoft il 9 ottobre ha provocato un bug che, su un numero ristretto di dispositivi, ha causato errori nell’utilizzo delle periferiche audio. Quest’oggi, tramite Windows Update, gli sviluppatori di Redmond hanno avviato il roll-out di una patch apposita il cui obiettivo è quello di porre rimedio ai problemi inerenti ai driver Intel su October 2018 Update, Fall ...

Windows 10 Mobile : Microsoft estende il supporto di Anniversary Update : La versione 1607 di Windows 10 Mobile conosciuta con il nome di Anniversary Update e rilasciata durante il mese di agosto del 2016 era inizialmente destinata ad essere dismessa alcuni giorni fa. Ciò di fatto non è avvenuto per il semplice motivo che Microsoft ha deciso inaspettatamente di estendere per la seconda volta di seguito il supporto per tale versione fino ad addirittura il 9 ottobre del 2019. Gli utenti che quindi hanno installato sul ...

Microsoft Edge : elenco delle principali novità in Windows 10 October 2018 Update : Con Windows 10 October 2018 Update, Microsoft Edge, il browser del colosso di Redmond, è stato ulteriormente migliorato con l’introduzione di diverse novità. Rinnovata l’interfaccia del menu e delle impostazioni Accanto ad ogni voce del menu sono state aggiunte le icone e le scorciatoie da tastiera per rendere più veloce la navigazione. Introdotta la possibilità di rimuovere e aggiungere le icone nella barra degli strumenti. Il design delle ...