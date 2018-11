Windows 10 | April 2018 Update ha un bug nella gestione delle app predefinite

Windows 10 April Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato un’aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 April Update. L’aggiornamento in questione, numerato KB4462933 e appartenente alla build 17134.376, porta le seguenti migliorie e bug fix: Addresses an issue that sometimes prevents documents from appearing in the Microsoft Edge DevTools debugger. Addresses an issue that sometimes prevents Microsoft Edge extension scripts from appearing ...

Windows 10 April Update : disponibile il terzo aggiornamento cumulativo di settembre : Microsoft ha distribuito nuovi aggiornamenti cumulativi per alcune delle versioni di Windows 10 che ancora supporta. Chi dispone di un PC con Windows 10 April 2018 Update può scaricare ed installare l’Update KB4464218. Chi dispone di PC con Windows 10 Fall Creators Update potrà installare l’aggiornamento KB4464217.--Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il terzo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April ...

Windows 10 April Update : disponibile il secondo aggiornamento cumulativo di settembre : Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il secondo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April Update: ci stiamo riferendo alla build 17134.286 identificata anche come KB4464218. Changelog Addresses a Microsoft Intune issue that occurs after installing any of the Updates released between July 24, 2018 and September 11, 2018. Windows no longer recognizes the Personal Information exchange (PFX) certificate that’s ...