WHIRLPOOL EMEA E LA SAPIENZA INSIEME AL SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018

(Di giovedì 15 novembre 2018) Alle Olimpiadi dell’architettura sostenibile in gara ReStart4Smart, lahouse dell’Università italiana arredata grazie alla smart technology diPero (MI), 15 novembre– Una casa totalmente green, smart e alimentata soltanto dall’energiae, in grado di rispondere con successo alle sfide che la società contemporanea richiede in termini di progettazione e realizzazione degli edifici e ai nuovi bisogni delle persone, sempre più attente e sensibili a temi quali sostenibilità e Internet of Things. È questo ReStart4Smart, progetto sviluppato dall’Università Ladi Roma in collaborazione coned altri partner, in gara al, a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di ideare e realizzare il miglior prototipo di “House”. Per l’occasioneha messo a disposizione le ultime innovazioni raggiunte ...