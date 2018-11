West Nile | sesto decesso a Rovigo Aveva contratto il virus mesi fa ed era in cura

Sanità - West Nile : quinta morte nel Polesine : Si è verificato un sesto decesso per virus West Nile. L’uomo, Claudio Bazzan, residente a Rovigo, aveva 61 anni. Il paziente, le cui condizioni erano compromesse da una grave patologia del sistema immunitario, da molti mesi veniva curato per una forma neuroinvasiva del virus ed era ricoverato nella divisione di Anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Rovigo. L’Azienda ulss 5 polesana è vicina al dolore della famiglia e porge ...

Sanità : assessore Veneto - nel 2019 disinfestazione contro West Nile (2) : (AdnKronos) - “L’esperienza fatta dal Veneto e dall’Emilia Romagna – ha riconosciuto Rezza – è stata esemplare, per organizzazione e intensità d’azione. Ora sarebbe importante venisse diffusa a tutte le altre Regioni, perché non possiamo certamente escludere una ulteriore diffusione nel 2019 e vanno

Sanità : assessore Veneto - nel 2019 disinfestazione contro West Nile (3) : (AdnKronos) - "Dovremo fare i conti con le bizze del clima, per cui, oggi, non si può entrare maggiormente nei particolari, se non per annunciare che la campagna di monitoraggio che avrebbe dovuto chiudersi a ottobre è stata prolungata per tutto novembre, visto l’andamento ancora caldo e umido del c

Sanità : assessore Veneto - nel 2019 disinfestazione contro West Nile : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Il virus West Nile, trasmesso all’uomo dalla zanzara culex pipiens, ha tenuto in apprensione quest’estate pressochè tutto il nord Italia (Emilia Romagna e Veneto le Regioni più colpite), ma si è presentato in forma tanto massiccia quanto imprevista, in buona parte dell’

West Nile - Veneto : istituito un coordinamento tra Regioni su questo problema : La Commissione Nazionale Salute, il coordinamento degli Assessori alla Sanità delle Regioni italiane riunitosi a Palazzo Lombardia a Milano, su proposta dell’Assessore del Veneto, Luca Coletto, ha affrontato oggi il tema della diffusione del virus West Nile in molte aree del territorio nazionale, che ha provocato moltissimi contagi e parecchi decessi in persone anziane o malate. “La Commissione e per questo ringrazio ...

Sanità : assessore Veneto - contro West Nile nato coordinamento Regioni - subito al lavoro (2) : (AdnKronos) - “Molto importante – conclude Coletto – l’accordo unanime già raggiunto sui tempi degli interventi larvicidi di primavera, che saranno definiti e uguali per tutti, per rafforzare la prevenzione e attivarla con le stesse modalità su tutte le aree. L’obbiettivo è quello di far massa criti

Sanità : assessore Veneto - contro West Nile nato coordinamento Regioni - subito al lavoro : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) - La Commissione Nazionale Salute, il coordinamento degli Assessori alla Sanità delle Regioni italiane riunitosi a Palazzo Lombardia a Milano, su proposta dell’assessore del Veneto, Luca Coletto, ha affrontato oggi il tema della diffusione del virus West Nile in molte ar

Virus West Nile - due nuove vittime : La morte di una donna di 64 anni di Padova sarebbe riconducibile al Virus West Nile. La signora è deceduta all’Ospedale Sant’Antonio dov'era ricoverata da quasi un mese per diverse patologie pregresse. Soffriva infatti da circa dieci anni di artrite reumatoide e da un anno era in dialisi, perché le condizioni dei suoi reni erano compromesse. In estate aveva trascorso le vacanze in Trentino: dove le ferie le sue condizioni sono peggiorate.È ...

West Nile virus - due morti a Modena e Ferrara/ Ultime notizie : Veneto istituisce una Commissione permanente : West Nile virus, due morti a Modena e Ferrara. Il Veneto istituisce una Commissione permanente per trattare e arginare il fenomeno che fa registrare numeri importanti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 17:11:00 GMT)

West Nile - morto 75enne : è la decima vittima nel Ferrarese : decima vittima per Febbre del Nilo in provincia di Ferrara: si tratta di un uomo di 75 anni morto in seguito a encefalite da virus West Nile. Il paziente, comunica l’Azienda ospedaliero-universitaria Ferrarese, è morto nella serata di ieri. Il 75enne era stato trasferito il 22 agosto scorso all’unita’ di malattie infettive dal reparto di geriatria dell’Ospedale Ferrarese di Cona, dove era ricoverato dal 14 agosto. Salgono ...

Sanità : assessore Coletto - virus West Nile fenomeno non solo veneto (2) : (AdnKronos) - “Naturalmente – precisa Coletto – stiamo parlando di attività di monitoraggio e di prevenzione, con interventi che dovranno essere attivati prima che la stagione a rischio abbia inizio. Nell’estate 2018 – tiene a sottolineare l’assessore – abbiamo fatto un po’ da apripista, primi e uni

Sanità : assessore Coletto - virus West Nile fenomeno non solo veneto : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - E’ stata insediata a Palazzo Balbi dall’assessore alla Sanità Luca Coletto la Commissione Regionale Permanente che avrà il compito di rafforzare e monitorare le attività di tutti gli attori coinvolti, a diverso titolo, dal fenomeno del virus West Nile. Ne fanno parte i

West Nile : 320 casi in Serbia - 30 morti : In Serbia si sono registrati finora 320 casi di febbre del Nilo, 30 dei quali hanno avuto esito mortale. Nel darne notizia l’Istituto di salute pubblica ‘Milan Jovanovic Batut’ ha aggiunto che la meta’ dei casi della malattia si sono avuti nella capitale Belgrado. L'articolo West Nile: 320 casi in Serbia, 30 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Sanità : in Veneto 197 casi di West Nile - in calo intensità infezione : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - La Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha diffuso oggi il decimo bollettino di Sorveglianza sulle Arbovirosi, che contiene uno specifico focus West Nile. I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati sono stati complessivamente 19