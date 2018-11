Week end nero per il Tennis Tavolo di Modica

Cosa fare a Treviso e provincia nel Weekend : ecco i mercatini di Natale con vin brulè e dolci! : ... dolci natalizi, artisti di strada e ben 100 artigiani e hobbisti! E sempre a tema anche i 'mercatini di Natale' domenica a Segusino con artigianato, bancarelle, animazione, spettacoli, laboratori ...

Cinecittà World - Weekend di novembre ricchi di appuntamenti : Roma, 15 nov., askanews, - Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma è aperto anche nei fine settimana di novembre. In calendario diversi appuntamenti speciali: sabato 17 novembre a grande ...

Sant'Elpidio a Mare. Si avvicina l'inizio della stagione teatrale del Cicconi - dal Weekend via alla vendita degli abbonamenti : I biglietti per i singoli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria del teatro , aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18 e, se pomeridiano, dalle 15, da venerdì 23 novembre a 20 euro per la ...

Il Weekend delle sagre va in scena a Palombara Sabina - Serrapetrona e Chianni : ... sarà il teatro ideale della Festa della cicerchia:dal 23 al 25 novembre la regina dei legumi poveri sarà celebrata in tantissime ricette e con un ricco programma di spettacoli folcloristici e ...

Meteo - ‘Weekend gelato’ : freddo e prime nevicate. Le previsioni dei prossimi giorni : Inverno, freddo e addirittura neve: ora sì che ci siamo. Mese ‘pazzo’ novembre, che nei primi giorni era stato caratterizzato da un campo di alta pressione proveniente dall’Africa che ha riportato in tutto il Sud, il Centro e il Nordest un tempo più stabile e soleggiato. Beh, nelle prossime ore cambierà (di nuovo tutto). Stando alle ultime previsioni Meteo, infatti, una massa di aria fredda proveniente dalla Russia arriverà ...

Gli appuntamenti della rassegna 'Autunno ai Musei Civici' nel Weekend : Il laboratorio si svolge al Dida a piano terra di Palazzo dei Musei in largo Sant'Agostino per il Mese della scienza delle Biblioteche Comunali. Il programma completo è sul sito , www.comune.modena.

Piacenza e provincia : gli eventi nel Weekend da venerdì 16 a domenica 18 novembre : SPETTACOLI E MUSICA venerdì Le Stagnotte propongono sabato pomeriggio presso la clinica San Giuseppe The Hat's Show . Condotto dalla famosa Barbarella il talk-show che si occupa di donne: confidenze, ...

Motomondiale : gli orari in TV del Weekend di Valencia : Il Motomondiale fa tappa in Spagna per l’ultimo round 2018, il GP della Comunità Valenciana, in programma da giovedì 15 a domenica 18 novembre e in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Domenica alle 14.00, la gara della top class deciderà chi tra Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Viñales occuperà il posto alle spalle […] L'articolo Motomondiale: gli orari in TV del weekend di Valencia sembra essere il primo su ...

Meteo - primo Weekend 'in bianco' : dove nevicherà : L'arrivo di correnti di aria fredda sull'Italia provocherà un drastico calo delle temperature, con i primi fiocchi di neve...

Meteo Week end : arrivano freddo e nevicate sui monti : Meteo week end -Arriva il freddo, attese nevicate sui monti. Meteo week end - A partire da domani, una saccatura di aria fredda raggiungerà l'Italia apportando un sensibile cambio delle condizioni...

Previsioni Meteo : severa depressione verso il sud - temporali e nubifragi nel Week-end : Aria fredda in arrivo, depressione carica di temporali e nubifragi al sud. Le Previsioni Meteo... Previsioni Meteo / L'alta pressione sub-tropicale che dall'inizio della settimana si è impossessata...

Rainbow Six Siege : free Weekend a partire dal 15 novembre : Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà disponibile gratuitamente dal 15 al 18 novembre. Le persone interessate possono unirsi ai più di 40 milioni di giocatori della community di Rainbow Six Siege su tutte le console e PC Windows, e saranno in grado di provare il gioco gratuitamente, accedendo a tutte le mappe, le modalità e i 20 Operatori originali.Coloro che proveranno il gioco durante il weekend gratuito potranno mantenere i loro progressi e ...

Allerta Meteo - allarme per il maltempo del Weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Mostre - eventi e appuntamenti per il Weekend : Dopo le 5750 presenze registrate durante il primo weekend, continuano al Mattatoio di Testaccio, gli appuntamenti con Ref Kids + Family : spettacoli di musica, teatro di figura, nuovo circo in ...