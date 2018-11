Wanda Nara - senza trucco e con il décolleté in mostra : «Oops tet***». Boom di like : Wanda Nara torna a stregare i fan. La moglie di Mauro Icardi ha postato su Instagram una foto senza trucco, ma soprattutto senza veli. O quasi. Nell'immagine la sexy agente sportiva appare...

Wanda Nara sexy e maliziosa! Foto hot e provocazione ai fan : “ops… tette” [GALLERY] : Wanda Nara continua a far impazzire i fan di Instagram. Nuova Foto hot allo specchio con allegata una descrizione maliziosa che manda i fan su di giri Chi è la regina delle wags italiane? Ma Wanda Nara, ovvio! La moglie di Mauro Icardi si è conquistata questo primato a suon di selfie e video hot sui social, capaci di far girare la testa agli oltre 4 milioni di follower che seguono il suo profilo Instagram. La bella modella argentina, ...

Maxi Lopez torna a parlare di Wanda Nara ed Icardi : “nessun rapporto con Mauro - con la mia ex moglie invece…” : Maxi Lopez torna a palare del rapporto turbolento con Wanda Nara e Mauro Icardi: le parole del calciatore del Vasco da Gama Maxi Lopez, dopo essere stato coinvolto nel triangolo amoroso che ha portato alla fine del suo matrimonio con Wanda Nara, torna ad anni di distanza dai fatti sull’argomento. “Non ho alcun rapporto con Icardi, lui è il marito della mia ex moglie. – ha precisato a Globoesporte il calciatore del Vasco da Gama ...

Wanda Nara a Tiki Taka - la sexy scollatura della moglie di Icardi distrae dai suoi commenti sul ko dell’Inter [GALLERY] : Wanda Nara si presenta con una mise sexy a Tiki Taka: la moglie di Icardi interagisce con gli altri ospiti in studio e commenta la sconfitta dell’Inter contro l’Atalanta Stivali sopra il ginocchio e scollatura peccaminosa. Così Wanda Nara si è presentata a Tiki Taka ieri sera a conclusione della dodicesima giornata di Serie A. La moglie di Icardi indossando un top scollato, una giacca della sua collezione e una minigonna Chanel ...

Wanda Nara - bomba sexy su Instagram fa impazzire i follower in lingerie mostrando il lato B VIDEO : Una Wanda Nara esplosiva nell'ultimo post su Instagram. La signora Icardi ha pubblicato un VIDEO da migliaia di visualizzazioni. Stesa sul letto a pancia in giù assume una...

Wanda Nara mostra il lato B - imbarazzo e doppi sensi al ‘Club’ : l’allusione di Pirlo fa impazzire lo studio [VIDEO] : Grandi risate nell’ultima puntata di Sky Calcio Club: Alessia Tarquinio mostra un post Instagram hot di Wanda Nara, allusioni e doppi sensi si sprecano!-- A tenere compagnia ai tifosi di calcio, ogni domenica notte, al termine del posticipo di Serie A, c’è una trasmissione che sta riscuotendo grande successo: Sky Calcio Club, salotto sportivo gestito da Fabio Caressa che, con diversi ospiti del mondo dello sport, analizza la giornata ...

Ecco tutti i segreti di Wanda Nara : Wanda Nara è la super diva che tutti vorrebbero avere accanto. Ha cinque figli e vorrebbe il sesto, ha un portafoglio incontenibile e procura al marito contratti da sogno, ha un passato da soubrette ma ha saputo rilanciarsi in tv come commentatrice sportiva, esibisce una vita lussuosissima e non si fa paranoie. Criticata per la sua riccanza esibita sui social, apprezzata per le sue capacità imprenditoriali nello strappare contratti da 4 milioni ...

Wanda Nara punzecchia Cristiano Ronaldo : “Icardi è lì con lui” : Wanda Nara ha parlato del suo amato Mauro Icardi, facendo anche un parallelismo scomodo con Cristiano Ronaldo Wanda Nara è tornata a parlare del suo Maurito, in chiave mercato ma non solo: “Se il PSG mi ha chiamato per lui? Mai, non conoscono il mio numero. Io non rompo le scatole prima di una partita importante, Mauro ha bellissimi ricordi ed è cresciuto a Barcellona. Ha un’amicizia bellissima con Messi“. Questo quanto ...

Wanda Nara a Tiki Taka punge Cristiano Ronaldo : la frecciata è clamorosa : E’ in corso la trasmissione di Tiki Taka, un appuntamento sempre scoppiettante. Protagonista la moglie di Icardi, Wanda Nara che prima ha parlato del futuro di Icardi poi ha affrontato il discorso della classifica marcatori. Sono tanti i calciatori in corsa, al momento la graduatoria è guidata da Piatek, poi arriva il confronto tra Cristiano Ronaldo (7 gol) ed Icardi (6 gol). E Wanda Nara punge il portoghese: “volevo vedere la ...

Wanda Nara a Tiki Taka : “Icardi-Psg? Ecco la verità” : E’ in corso una puntata scoppiettante della trasmissione Tiki Taka, è il momento di analizzare la giornata valida per il campionato di Serie A. Periodo importante per l’Inter di Luciano Spalletti, netto successo davanti al pubblico amico contro il Genoa. Wanda Nara parla del futuro di Mauro Icardi e sulle voci dell’interesse del Psg: “Non mi sono arrivate chiamate dalla squadra francese”. Nessun interesse ...