Volley | assegnati i Mondiali 2022 | si gioca in Russia per la prima volta!

oasport

(Di giovedì 15 novembre 2018) Idimaschile si giocheranno in. Oggi la FIVB ha assegnato ufficialmente l’organizzazione della rassegna iridata in occasione del Congresso svoltosi a Cancun (Messico). Il Presidente Ary Graça ha dichiarato che la scelta è arrivata all’unanimità dopo una gara molto competitiva, convinto che la decisione contribuirà al bene di questo sport. Le date esatte e le varie cittá in cui si giocherà verranno svelate prossimamente. Il Mondiale non si era maito in, due precedenti in Unione Sovietica (1952 e 1962, vinse sempre l’Armata Rossa). La Polonia si presenterà per difendere il titolo, laè qualificata di diritto mentre l’Italia dovrá staccare il pass tramite i tornei di qualificazione.