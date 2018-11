Vittoria della premier May | primo “sì” sulla Brexit | ma c’è la rivolta degli euroscettici

Samsung Volley Cup - Pomì - Vittoria e testa della classifica : Igor in rimonta - Bosca e Il Bisonte ok al tie-break : ... 25-14, 25-16, 25-20, Banca Valsabbina Millenium Brescia Bosca S.Bernardo Cuneo 2-3 , 25-15, 25-27, 22-25, 25-18, 12-15, Giovedì 15 novembre, ore 20.30 , diretta Rai Sport + HD, Reale Mutua Fenera ...

Samsung Volley Cup – Pomì - Vittoria e testa della classifica : Igor in rimonta - Bosca e Il Bisonte ok al tie-break : Samsung Volley Cup: la Pomì batte Filottrano ed è sola in testa. Igor in rimonta sul Club Italia, corre l’Imoco. Bosca S.Bernardo e Il Bisonte, squilli al tie-break La Pomì Casalmaggiore è la capolista solitaria della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. In attesa del posticipo della 5^ giornata, in programma giovedì sera in diretta su Rai Sport + HD, tra Reale Mutua Fenera Chieri e Unet E-Work Busto Arsizio, che potrebbe ...

Vittoria della May - primo sì sulla Brexit : La bozza di accordo per la Brexit è salva, Theresa May anche, almeno per ora. La premier britannica è sopravvissuta alla giornata più lunga, incassando il sostegno del consiglio dei ministri al suo piano di divorzio dalla Ue. «Un passo decisivo», ha detto lei, emergendo sui gradini di Downing Street al termine di una riunione drammatica che era ini...

Calcio - Nations League 2019 : Spagna a caccia della Vittoria in Croazia per blindare il primo posto - Grecia-Finlandia decisiva per la promozione in Lega B : Oggi prenderanno il via le partite dell’ultima finestra dedicata alla fase a gironi della UEFA Nations League 2018-2019, con nove sfide in programma tra cui alcuni scontri diretti fondamentali che decideranno le sorti dei vari raggruppamenti. La sfida di cartello della giornata è sicuramente Croazia-Spagna, con gli iberici che hanno la possibilità di festeggiare il primo posto nel gruppo 4 della Lega A e la conseguente qualificazione alle ...

Vittoria Puccini parla della figlia Elena e dell’ex Alessandro Preziosi : Vittoria Puccini: dalla gavetta al successo passando per un grande amore Vittoria Puccini e la lunga strada verso la felicità. La bellissima attrice rivela in un’intervista a Vanity Fair di aver fatto una lunga gavetta prima di arrivare al successo. figlia di un professore universitario, l’attrice ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come […] L'articolo Vittoria Puccini parla della figlia Elena e dell’ex ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 novembre) : grande Vittoria dei Clippers su Golden State - sconfitte per Toronto e San Antonio : Nottata ricca di emozioni in NBA con ben nove partite in programma. Non sono mancate le sorprese con le due capoliste entrambe sconfitte: i Golden State Warriors cedono ai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, mentre i Toronto Raptors si arrendono ai New Orleans Pelicans. Sconfitta anche per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, mentre vincono Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Non delude le ...

Il dolore della mamma di Vittoria : "Mia figlia quasi cieca a 5 anni Stiamo cercando cure specifiche" : Così Silvia contatta esperti in tutto il mondo e a una conferenza a Londra conosce una ricercatrice britannica che si interessa al suo caso. Da qui nasce un progetto di ricerca triennale è guidato ...

Ciclismo - Alan Marangoni conquista la prima Vittoria nell’ultima corsa della carriera : Si chiude in modo incredibile la carriera di Alan Marangoni. Il 34enne della Nippo-Vini Fantini ha trionfato al Tour de Okinawa, ottenendo così la prima vittoria nell’ultima corsa da professionista. Marangoni ha vinto in solitaria precedendo di 19” l’australiano Freddy Ovett e l’atleta di Taiwan Chun Kai Feng. Una grande gioia che arriva al termine di una carriera che era iniziata nel 2009 con la CSF ed è poi proseguita per sette stagioni con la ...

NBA - risultati della notte : 40 di Harden per la 1Vittoria interna di Houston - bene Bucks e Blazers - 10-3 - : Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 114-121 Bel banco di prova per i Milwaukee Bucks, che a Denver infliggono ai Nuggets la loro terza sconfitta consecutiva, la quarta dall'inizio dell'anno, e raggiungono ...

Scherma - Bebe Vio trascina le azzurre alla Vittoria della Coppa del Mondo : La squadra, campione del Mondo in carica e fresca vincitrice del titolo europeo 2018, si conferma ai vertici grazie al successo giunto in finale contro l'Ungheria col punteggio di 45-33. Il cammino ...

Bebe Vio - nuova impresa : trascina l'Italia alla Vittoria della Coppa del Mondo a squadre : Bebe Vio racconta così, all'Ansa, la sua nuova impresa, le 14 stoccate nell'assalto finale della semifinale con la Cina che ha trascinato l'Italia alla finale di Coppa del Mondo di scherma ...

A/1 - Bella Vittoria della Top Spin Messina : 4-0 all'A4 Verzuolo Tonoli-Scotta. : Bella vittoria casalinga per la Top Spin Messina che nell'anticipo della quinta giornata di serie A1 maschile ha superato per 4-0 l'A4 Verzuolo Tonoli-Scotta. Contro i cuneesi, giunti in riva allo ...

Guasto al passaggio a livello della fontana della pace a Vittoria : Vittoria - Un Guasto al passaggio a livello nei pressi della fontana della pace, all'ingresso di Vittoria venerdì mattina. I tecnici delle Ferrovie dello Stato sono intervenuti per disciplinare ...

Rugby - gli azzurri sfidano i colossi della Georgia - il capitano Ghiraldini : 'Abbiamo fame di Vittoria' : Inoltre l'atavica propensione alla lotta dei Georgiani, già temuta da Giasone e degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro in quelle terre lontane, ha reso il Rugby lo sport nazionale per i 5 ...