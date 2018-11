Violenza sulle donne | trend delle denunce in crescita Boldrini contro il ddl Pillon

Castellammare - Violenza sulle donne - la Regione aiuta le famiglie delle vittime : 2mila euro per sostenere le spese : 2mila euro alle famiglie delle donne vittime di violenze. Grazie alla presenza del centro antiViolenza a Castellammare, gestito dalla Cooperativa Anchise, i familiari della ragazzina minorenne di ...

Milano. La Violenza sulle donne continua a essere un’emergenza sociale : continua ad essere un’emergenza sociale la violenza. Lo confermano i femminicidi e gli incessanti episodi di stalking, violenza fisica e

"Non è normale che sia normale". La giornata contro la Violenza sulle donne : 'Ci sarà un allestimento ad hoc e una serie di interviste face to face realizzate da esponenti del mondo del giornalismo e dello spettacolo a donne sopravvissute alla violenza o che hanno subito ...

Scandiano in occasione della Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne : ... , sono la raffigurazione degli opposti, di chi nutre solo l'anima e di chi ha la passione per i beni materiali, della vita e della morte, di dio e della scienza. E gli opposti, come nella vita di ...

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne - al Mancinelli platea di giovani per la storia di Lucia Annibali : ORVIETO Al Teatro Mancinelli la Giornata del 12 novembre è stata inserita all'interno della rassegna di spettacoli dedicati alle scuole anticipando la data del 25 novembre, istituita a livello Internazionale per contrastare la violenza sulle donne. Con un messaggio forte di speranza e di coraggio ...

Red Dead Redemption 2 : i video contenenti Violenza sulle suffragette sono stati rimossi da YouTube e poi ripristinati : Come segnalato da VG247.com, poco tempo fa YouTube ha rimosso una serie di video in cui venivano mostrate violenze ai danni delle suffragette in Red Dead Redemption 2.Gli utenti hanno caricato video del personaggio principale Arthur Morgan che picchia e uccide una suffragetta nel corso del gioco. Almeno otto video sono stati rimossi per violazione dei termini di servizio."Le linee guida della community di YouTube vietano tra le altre cose: ...

La Violenza sulle donne e in famiglia : è sempre più necessaria una battaglia culturale : Come dimostrano le statistiche e i recenti fatti di cronaca, le numerose richieste di aiuto causate da violenza domestica, stalking, abusi sessuali parlano di un fenomeno in crescita che assume i ...

Novembre Antiviolenza. Le iniziative di contrasto alla Violenza sulle donne e non solo : ... assistenti sociali, rappresentanti delle forze dell'ordine, sia promuovendo mostre , presentazione libri , spettacoli teatrali , tavole rotonde . Il programma è già iniziato il 26 ottobre scorso ...

Violenza sulle donne - la testimonianza di Anna Maria Scarfò : “Io vittima del branco dopo 18 anni inizio a riprendermi la vita” : “A 13 anni sono stata vittima di Violenza sessuale di gruppo”. Inizia così il racconto di Anna Maria Scarfò che sabato ha incontrato gli studenti dell’istituto “Piria” di Reggio Calabria. A loro ha descritto le angherie subite dal branco. Tre anni di stupri, minacce e violenze iniziate perché si è fidata di un ragazzo che diceva di amarla e di volersi fidanzarsi con lei. Un giorno la invita a farsi un giro in auto e, con l’inganno, l’accompagna ...

Violenza sulle donne - segregate e picchiate : quattro casi e tre arresti tra Roma - Modena e Alghero : segregate in casa, violentate, picchiate. Sono solo alcuni dei soprusi che hanno subito quattro donne di Roma, Corsico, Modena e Alghero. E gli aggressori non uomini sconosciuti: tutt’altro. Al contrario si tratta dei fidanzati, mariti o ex conviventi. Tre sono stati arrestati, mentre un giovane sardo è indagato dalla procura di Sassari. Rinchiusa per 96 ore – A riportare la denuncia di una donna di 45 anni di Tor Bella Monaca, ...

Violenza sulle donne - il governo sembra avere le idee confuse. E anche l’Onu è preoccupato : Pochi giorni fa Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, ha accolto la proposta di Giulia Bongiorno, ministra della Pubblica amministrazione nonché rappresentante di Doppia difesa, di istituire un “codice rosso” per le donne che debbano fare ricorso al pronto soccorso a causa delle violenze. Dopo il codice rosa ecco arrivare, anche il codice rosso! Ci vuole molta pazienza per raccapezzarsi sulle schizofrenie della politica ...

Violenza sulle donne - guerra senza fine : almeno una su tre ne è vittima nella sua vita : Più di un miliardo di donne in tutto il mondo ha subito una Violenza nel corso della sua esistenza. Che sia molestia, stupro, discriminazione di genere o salariale, o ancora femminicidio, si tratta di un fenomeno grave e trasversale a tutti i paesi e a tutte le classi sociali, oltre che tra le violazioni più diffuse dei diritti umani. Contrastare e mettere fine a questa vera e propria guerra, però, si può: ecco come.Continua a leggere

Desirée - Bonafede : valutare decreto contro Violenza sulle donne : "Nel contratto di governo è previsto l'inasprimento delle pene per la violenza sessuale, con l'introduzione di nuove aggravanti e aumenti di pena". Lo afferma il ministro della Giustizia, Alfonso ...

Violenza sulle donne - la Regione Piemonte "rieduca" 280 uomini : La Regione Piemonte rafforza l'azione di operatori e operatrici, in collegamento con Centri AntiViolenza e istituzioni carcerarie, per la rieducazione degli uomini autori di violenze sulle donne. Sono ...