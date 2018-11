Vieri | ' Dj e papà | la mia nuova vita'

Elisabetta Canalis : "Felice per Vieri papà - basta citare la nostra relazione. Il MeToo? Certe ragazze non meritano solidarietà" : Elisabetta Canalis , splendida neo-quarantenne, si confessa alla Gazzetta dello Sport e parla della sua vita a Los Angeles, divisa tra imprenditoria e famiglia, dei vecchi amori e del passato nel mondo dello spettacolo.La mia vita va molto bene, sono presa dalla routine quotidiana, bambini-scuola, e sto risistemando la palestra e centro polifunzionale che ho qui a Los Angeles. Quando guardo la tv italiana, che mi piace, sia chiaro, e vedo le ...

