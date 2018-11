Vertice dopo rientro Conte da Emirati

Prescrizione - trovata l'intesa dopo il Vertice : in vigore dal 2020 - stop dopo il primo grado : Svolta dopo il faccia a faccia tra premier e ministri. Il Guardasigilli fa sapere che "la norma sulla Prescrizione è nel ddl Anticorruzione e andrà in aula la prossima settimana". Il provvedimento entrerà in vigore con la riforma del processo penale il prossimo anno.

Tensioni tra Di Maio e Salvini La tregua dopo 4 ore di Vertice : Pace fatta? In realtà gli attriti sono forti e quotidiani, la visione stellata del mondo mal si concilia con quella leghista e Conte ha dovuto faticare non poco per smussare gli spigoli e placare gli ...

Olimpiadi Invernali 2026 : ottima intesa tra Milano e Cortina dopo il Vertice al Coni. Gli investimenti saranno limitati : Il vertice odierno che si è tenuto al Coni per impostare la pianificazione della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 ha avuto un esito positivo. Basta citare le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riportare dall’ANSA: “Su dove si faranno le gare siamo d’accordo al 98%, ci sono ultimi dettagli. Cominceremo subito con i lavori, sono molto molto soddisfatto”. Filtra quindi grande ottimismo su un ...

Def - Salvini dopo Vertice di governo : “Andiamo avanti - cresceremo più del 2%”. Di Maio : “Nessun rischio finanziario” : L’authority indipendente che deve verificare le stime di finanza pubblica ritiene impossibile che nel 2019 il pil possa crescere dell’1,5% per effetto degli interventi che verranno inseriti nella manovra. La commissione Bilancio ora può chiedere a Tria di tornare in audizione a spiegare. I due vicepremier Salvini e Di Maio, dopo un vertice di governo a Palazzo Chigi, hanno replicato: “Non cambiamo impostazione” L'articolo ...

Dopo un Vertice assai poco diplomatico - Usa e Cina scoprono di essere in disaccordo su tutto : Gli Usa hanno rivolto 'accuse infondate' contro le linee di politica interna ed estera della Cina, ha aggiunto Wang, e ha chiesto agli Stati Uniti di 'correggere immediatamente' il comportamento per '...

Dopo il balcone - il battello-locale sul Tevere : Di Maio festeggia coi parlamentari M5s dopo il Vertice sulla manovra : Lo aveva promesso in diretta Facebook (“ora porto fuori i nostri parlamentari”) ed è stato di parola. dopo i festeggiamenti dal balcone di Palazzo Chigi, Luigi Di Maio ha scelto il Liam Club (dove organizzò la sua festa di compleanno), il battello-locale sul Tevere, per brindare quanto fatto dopo il vertice sulla manovra. Presenti, tra gli altri: il sottosegretario Angelo Tofalo, Luca Frisone, Michele Gubitosa e Veronica ...

Pensioni - Di Maio dopo Vertice a Palazzo Chigi : ‘Superamento Fornero - non si arretra' : vertice a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio 2019, i ministri del Governo Conte hanno fatto il punto della situazione sulle misure da introdurre nella manovra: dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dalla riduzione della pressione fiscale ai fondi per risarcire i truffati delle banche. Nessun passo indietro da parte dell’esecutivo, ci saranno in buona parte le misure annunciate nei giorni scorsi, che gia' di fatto erano ...

Vertice in Procura dopo rapina a Villa Martelli : Chieti - E' in atto un Vertice alla Procura di Lanciano coordinato dal Procuratore Capo Mirvana Di Serio: al summit investigativo partecipano gli uomini dello Sco giunti da Roma e i dirigenti della Questura di Chieti e Commissariato di Lanciano. La polizia sta analizzando anche i filmati delle telecamere in entrata e uscita da Lanciano. Si sta analizzando l'auto Yaris della moglie di Martelli utilizzata per fare i prelievi al bancomat ...

Lega soddisfatta dopo il Vertice con Tria<br>Più cauto Di Maio : Il confronto tra Tria e i rappresentanti dei partiti di maggioranza ha soddisfatto la Lega. Questo è quanto filtra dopo il vertice di oggi, nel quale il Ministro dell'Economia ha fatto il punto sugli obiettivi programmatici da attuare in vista della legge di bilancio. Fonti della Lega hanno riferito che "Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito ...

Roma - Raggi dopo il Vertice con Conte : “Da governo via libera a poteri speciali”. E non risponde sulla rottura con Anci : “Se c’è stato l’ok del presidente del Consiglio Conte ai poteri speciali per Roma? Assolutamente sì”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice con il premier a Palazzo Chigi. “L’incontro è andato molto bene, abbiamo chiesto poteri speciali per Roma, il fatto che debba sostanzialmente avere uno status come le altre Capitali. Abbiamo anche parlato della possibilità che questo percorso venga ...

Dopo il Vertice del centrodestra Luigi Di Maio minaccia invano Matteo Salvini : 'Mi prenderò i voti del Nord' : Il vertice di ieri, giovedì 20 settembre, tra Silvio Berlusconi , Giorgia Meloni e Matteo Salvini è andato a buon fine e i tre sono usciti da palazzo Grazioli più uniti che mai. Eppure a Luigi Di Maio ...

Lega-M5s - tensioni dopo il Vertice ad Arcore : a rischio la nomina di Marcello Foa : Il vertice ad Arcore ha innervosito parecchio i pentastellati che ora potrebbero vendicarsi facendo saltare la nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Alcune fonti vicine a Luigi Di Maio ...