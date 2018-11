Vertice di Governo sul Dl fiscale Verso riformulazione emendamento Bcc

Manovra - a Palazzo Chigi il Vertice di governo - : Presenti il premier Giuseppe Conte, ki due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il governo, ha spiegato il leader leghista arrivando a …

Brexit - c’è bozza d’intesa : May convoca Vertice straordinario del governo : La premier britannica sta consultando i ministri in preparazione del consiglio, già convocato per mercoledì, che valuterà nei dettagli il progetto di accordo sulla Brexit. Secondo indiscrezioni, nella bozza sarebbe prevista la permanenza del Regno Unito nell'Unione doganale europea in attesa di futuri accordi in merito dopo il periodo di transizione.Continua a leggere

Pensioni ridotte fino a 30% con Quota 100 L’analisi : età e contributi - cosa cambia Manovra - il giallo del Vertice di governo : Le simulazioni condotte dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’audizione sulla Manovra. A causa dei minori contributi versati l’importo incassato può ridursi anche di un terzo. Il taglio maggiore per chi anticipa di sei anni

Arbitro aggredito : l'Aia non manda direttori di gara nel Lazio. Vertice col governo : ... al suo presidente Nicchi e a Riccardo Bernardini, l'Arbitro che domenica è stato vittima di una vile e inaccettabile aggressione che nulla ha a che vedere con il mondo dello sport. L'obiettivo ...

Vertice di governo diventa un caso - allarme crescita dell'Istat : Milano, 12 nov., askanews, - diventa un caso il Vertice di governo sulla manovra in cui l'esecutivo avrebbe dovuto dare il via libera alla lettera da spedire a Bruxelles in difesa della legge di ...

Giallo sul Vertice di governo. Conte incontra solo Salvini - poi vede Di Maio : Giallo sul vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra. All'incontro c'erano il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, assenti Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Tria. In seguito Conte ha incontrato anche Di Maio. Contrastanti le versioni di Lega e M5S. 'C'è stato un incontro informale, il vertice ci sarà domani', affermano i Cinque Stelle. 'Non c'è ...

Governo - al Vertice solo Matteo Salvini e Giuseppe Conte : il M5s impazzisce - fanno fuori Luigi Di Maio? : Dicono da Palazzo Chigi che c'è solo Salvini e che è assente anche il ministro dell'Economia Tria. E' giallo. Il sospetto, a questo punto , è che al vertice incentrato sulla manovra il premier e il ...

Manovra - Vertice di governo a Palazzo Chigi - Tria non partecipa : previsto per questa mattina a Palazzo Chigi un vertice di governo per fare il punto sulla Manovra, al quale però non parteciperà il ministro dell'Economia Giovanni Tria, secondo quanto riferiscono tre fonti governative.

Prescrizione - oggi Vertice di governo : Incassata ieri la fiducia sul decreto sicurezza, questa mattina, alle 8.30, si terrà un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte ed i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per fare il ...

Prescrizione - oggi Vertice di governo : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Incassata ieri la fiducia sul decreto sicurezza, questa mattina, alle 8.30, si terrà un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte ed i due vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo - in programma Cdm su maltempo e Vertice su prescrizione : Incassata la fiducia sul decreto sicurezza, il Governo ha programmato un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per fare il punto sulla ...

Prescrizione - oggi Vertice di governo : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Incassata ieri la fiducia sul decreto sicurezza, questa mattina, alle 8.30, si terrà un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte ed i due vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Prescrizione - M5S e Lega distanti sullo stop. Fonti di governo : serve Vertice fra leader : Su tutti i punti del ddl anti-corruzione 'Lega e M5s possono trovare un accordo' perché 'condividono i principi', mentre 'rimane il dissenso sulla Prescrizione'. Lo ha detto il capogruppo della Lega ...

Prescrizione - M5S e Lega distanti sullo stop. Fonti di governo : serve Vertice fra leader : Su tutti i punti del ddl anti-corruzione «Lega e M5s possono trovare un accordo» perché «condividono i principi», mentre «rimane il dissenso sulla...