Vermi nella minestra dei bimbi Chi ha sbagliato dovrà farsene carico

NeVermind di Eros Puglielli in concorso alla 16ma edizione di Alice nella Città : Nevermind DI Eros Puglielli, SURREALE E PSICHEDELICO IN concorso alla 16° edizione DI “Alice nella Città” Il nuovo film di Eros Puglielli proiettato in anteprima mondiale presso l’Auditorium Parco della Musica – SALA TIMVISION in accordo con la Festa del Cinema di Roma. Torna sul grande schermo Eros Puglielli con il suo Nevermind in concorso nella sezione autonoma Panorama Italia della 16 ^ edizione di Alice nella Città. Prodotto ...