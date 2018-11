Venezuela | “Paese colpito da una devastante crisi sanitaria”

meteoweb.eu

: RT @doritadia: @nadiarizzo1210 @Vandabio Volete vedere povertà? Venezuela, paese pieno di risorse petrolifere, oro, ferro, coltam , acqua,… - Vandabio : RT @doritadia: @nadiarizzo1210 @Vandabio Volete vedere povertà? Venezuela, paese pieno di risorse petrolifere, oro, ferro, coltam , acqua,… - R1961M : RT @dariozanutto: @Nonha_stata @remotomasi @MaurizioCucari @iltrumpo i difendo il mio paese, lei coi sui spara cazzate andate a vivere in u… - dariozanutto : @Nonha_stata @remotomasi @MaurizioCucari @iltrumpo i difendo il mio paese, lei coi sui spara cazzate andate a viver… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ilsta attraversando una “sanitaria”: lo sostiene Human Rights Watch in un rapporto divulgato oggi. In base ai dati raccolti dall’ong internazionale, nel Paese sudamericano si registrano focolai di malattie come il morbillo e la difterite, un drastico aumento dei casi di malaria e tubercolosi e la quasi totale assenza di trattamento antiretrovirale per le persone affette da HIV. Il panorama – sottolinea ancora HRW – e’ aggravato da livelli crescenti di malnutrizione, che contribuiscono a rendere ini piu’ suscettibili alle malattie infettive e li rendono piu’ vulnerabili a complicazioni quando si ammalano. “Il sistema sanitario pubblicono e’ crollato e ha messo in pericolo la vita di un numero incalcolabile di persone”, ha affermato Shannon Doocy, docente associato presso la ...