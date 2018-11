Var | lunedì prossimo vertice con allenatori e arbitri

Serie A - allenatori e arbitri : lunedì appuntamento in Lega sul tema Var : Lo stato di attuazione della Var sarà al centro di un incontro fra allenatori e arbitri in programma lunedì 19 novembre. Andrà in scena a mezzogiorno a Milano nella sede della Lega Serie A che, alla ...

Serie A - lunedì incontro tra allenatori e arbitri sul Var : Lo stato di attuazione della Var sarà al centro di un incontro fra allenatori e arbitri in programma lunedì 19 novembre. L'articolo Serie A, lunedì incontro tra allenatori e arbitri sul Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Samsung Galaxy A – Lunedì la presentazione del match tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola NoVara : Supercoppa Samsung Galaxy A: Lunedì 5 novembre, a Treviso, la conferenza stampa di presentazione del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Sarà assegnato al PalaVerde di Villorba il primo trofeo della stagione 2018-19 di Serie A1 Femminile. Sabato 10 novembre, alle ore 20.30, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara scenderanno in campo per disputare la Supercoppa Samsung Galaxy A, entrambe alla ricerca del bis ...

Variante di Morbegno Lunedì l'inaugurazione : È tutto pronto per l'apertura della nuova statale di 38, la Variante di Morbegno che consentirà di saltare uno dei nodi storici della viabilità valtellinese, come ben sanno anche tutti i comaschi che ...

Manovra - lunedi sotto i riflettori : si punta al Varo - ma non c'è accordo Lega-M5S sulla pace fiscale : Teleborsa, - Ore di intenso lavoro all'interno del governo gialloverde per provare a portare nella giornata di domani, lunedì, in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e anche la legge di bilancio.

Manovra : si punta a Varo lunedì - manca accordo su pace fiscale : Roma, 13 ott., askanews, - Weekend di lavoro all'interno del governo per provare a portare lunedì in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e possibilmente anche la legge di bilancio. Ad annunciare ...

Manovra : si punta a Varo lunedì - manca accordo su pace fiscale : Roma, 13 ott., askanews, - Weekend di lavoro all'interno del governo per provare a portare lunedì in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e possibilmente anche la legge di bilancio. Ad annunciare ...

Manovra : pressing M5S per Varo lunedì - nodo condono : Roma, 13 ott., askanews, - Corsa contro il tempo all'interno dell'esecutivo per cercare di sciogliere gli ultimi, grossi, nodi della Manovra economica e tentare di arrivare all'approvazione dell'...

Manovra - lunedì giorno atteso : il Cdm Vara Legge di bilancio e Decreto fiscale : Il lungo e difficile percorso della Manovra 2019 è a una svolta: lunedì 15 ottobre il consiglio dei ministri approverà l’intera Manovra: Legge di bilancio e Decreto Legge fiscale. Lo dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, parlando con i cronisti a margine dei lavori sulla Nota di aggiornamento al Def. “L’intenzione del governo è di portare in consiglio dei ministri già lunedì entrambi i provvedimenti. Mi ...