Valencia | il ' MotoGp Legend' a Pedrosa

MotoGp – Vinales non si pone limiti : “a Valencia possiamo provarci sia con l’asciutto che sul bagnato” : Maverick Vinales commenta il Gp di Malesia e parla in vista dell’ultimo appuntamento di stagione del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il quarto posto nel Gp di Malesia, Maverick ...

MotoGp - splendido riconoscimento per Pedrosa a Valencia : ufficiale il suo ingresso nella Hall of Fame [FOTO] : Il pilota spagnolo chiuderà domenica la sua avventura in MotoGp, per questo motivo gli è stato riconosciuto l’ingresso nella Hall of Fame del motociclismo Diciotto anni, tre titoli mondiali e 54 vittorie conquistate. Numeri impressionanti quelli di Dani Pedrosa, che domenica appenderà il fatidico casco al chiodo per diventare collaudatore della KTM. Lo spagnolo non parteciperà più a nessuna gara, dunque il Gp di Aragon di domenica ...

Jorge Lorenzo - GP Valencia MotoGp 2018 : “Domenica gareggerò. Vorrei fare l’ultimo regalo al mio team” : Ultima conferenza di stampa di presentazione per i centauri del Mondiale 2018 di MotoGP. Al Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) i giochi per il titolo sono già fatti ma le motivazioni per far bene non mancheranno. Sarà il fine settimana in cui vedremo tornare in gara Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, infatti, dopo aver saltato quattro gare, ha tanta voglia di correre con la Ducati e togliersi la soddisfazione di chiudere nel migliore dei modi ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGp 2018 : “Importante verificare se anche qui saremo veloci” : Giorno di conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un weekend che non avrà una gran valenza riguardo al campionato visto che il titolo è stato già vinto dallo spagnolo Marc Marquez. Tuttavia questa gara sarà importante per dare l’occasione a chi non si è ancora imposto di ambire al “successo di tappa”. E’ il caso di Valentino Rossi, reduce dalla grande delusione di ...

Marc Marquez - GP Valencia MotoGp 2018 : “Chiudo una stagione quasi perfetta - da 9.5 in pagella” : Marc Marquez ha toccato numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP, l’ultimo della stagione. Lo spagnolo ha parlato del suo campionato appena concluso, di cosa si aspetta dal futuro, sin dai test di martedì e mercoledì, senza dimenticare una menzione per l’addio di Dani Pedrosa e un “benvenuto” a Jorge Lorenzo. Il ...

MotoGp – Marquez favorito per l’ultimo round dell’anno : le quote per il Gp di Valencia : quote da tappeto rosso per Marc Marquez a Valencia. Dovizioso e Rossi sfidanti alla pari. Nell’ultimo Gp della stagione il pilota della Honda può chiudere con un successo: è favorito a 2,50 – Dovi e Vale sono i primi inseguitori: per entrambi la vittoria è data a 6,50 L’anno scorso fu decisivo per il titolo, quest’anno il Gp di Valencia si corre a giochi fatti e sarà una passerella trionfale per Marc Marquez, che ha ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : date - programma - orari e tv. Primi giri verso la stagione 2019 : Andata in archivio il Mondiale 2018 di MotoGP, due giorni dopo l’ultimo GP della stagione a Valencia (Spagna), si torna in scena sempre sul Ricardo Tormo per pensare a quel che sarà. Martedì 20 e mercoledì 21 novembre, infatti, andrà in scena una due giorni di prove molto importanti per consentire ai team e ai piloti di sperimentare nuovo materiale in vista del campionato 2019. Ci sarà Jorge Lorenzo sulla Honda e la curiosità sarà tanta ...

