Uscita la Beta per Galaxy S9 con interfaccia One UI

Uscita la Beta per Glaxy S9 con interfaccia One UI : Samsung lo aveva annunciato qualche settimana fa e come promesso da oggi è partito il programma per entrare in possesso della Beta per i dispositivi Galaxy S9 ed S9 Plus. Come ogni anno, Samsung punta molto sulla stabilità e sulla qualità del proprio software. Proprio per questo motivo il programma è una parte molto importante dello sviluppo. Quindi, se non riuscite ad aspettare il rilascio ufficiale di Android 9.0 Pie e della nuova interfaccia ...

Scalda i motori il Samsung Galaxy S9 : in arrivo la beta di Android Pie in Europa - Uscita vicina : Necessario come non mai un approfondimento per quanto concerne il Samsung Galaxy S9, in relazione al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. O comunque a proposito dell'avvio del programma beta anche qui in Europa. Di recente abbiamo analizzato soprattutto alcune anticipazioni software legate al pacchetto software, come è normale che sia e come avvenuto nella giornata di ieri, ma è normale che in tanti si chiedano quali ...

Jump Force Uscita roster trailer beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai : Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base , ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro. Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in ...

Sempre più vicina l’Uscita di iOS 12.1 : terza beta servita e attesa per la eSIM in Italia : Continuano i lavori per l'uscita definitiva di iOS 12.1 come release pubblica disponibile su tutti gli iPhone compatibili. Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la terza beta del firmware per gli sviluppatori e possiamo di certo dire che gli esperti di Cuperrtino stanno lavorando di buona lena al relativo rilascio globale che di certo avverrà in quest'autunno. Per quanto iOS 12.1 sia solo un update integrativo rispetto alla main release iOS ...

Battlefield 5 in Uscita a novembre : i cambiamenti ufficiali rispetto alla beta : Mancano poco meno di due mesi all'uscita di Battlefield 5 e DICE continua la sua minuziosa opera di analisi del feedback dell'utenza. In questo articolo ve ne avevamo parlato proprio nel periodo della open beta di Battlefield 5: l'azienda aveva già dichiarato come il gioco dopo il lancio cambierà proprio grazie alle opinioni dei giocatori, rendendo così la beta non solo occasione di prova, ma anche di confronto diretto con il pubblico. Un ...