USA | crescono un po' le richieste di sussidio alla disoccupazione

Crescono ancora Mac - iPad e iPhone USA ti da IBM - : Sono 277.000 i dispositivi macOS e iOS distribuiti da IBM ai dipendenti in tutto il mondo. Oltre 130.000 MacBook rappresentano un quarto tra i laptop scelti dai dipendenti. IBM è uno dei più importanti clienti di Apple. Big Blue acquista sempre più non solo iPad e iPhone ma anche Mac ...

Le vendite di Diesel in Italia crescono grazie all'USAto : da gennaio +6% : Il rapporto di BCA - uno dei più grandi operatori al mondo nel remarketing auto con oltre 1.300.000 veicoli venduti nell'ultimo anno - evidenzia che lo stesso trend si verifica a livello ...