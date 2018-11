Urbino | 23enne si uccide prima della laurea | nessuna tesi | era tutto inventato

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Una terribile tragedia si è verificata nella mattinata di martedì 13 novembre 2018 a Calcinelli, una piccola frazione del comune di Colli al Metauro, in provincia di Pesaro-. Un giovane studente universitario, Patrick Ceccomarini, di 23 anni, è precipitato gettandosi volontariamente da una finestra del suo appartamento, dove viveva insieme ai genitori. Il giovane, secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, doveva recarsi proprio quella mattina all'Università per festeggiare il lieto momentosua. Amici e parenti lo stavano aspettando ma, ad un tratto, la tragedia improvvisa. Lainoltre non era stata ancora preparata e, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, ci volevano altri due anni come minimo per poter raggiungere l'agognato traguardo. Ha lasciato anche dei biglietti ai genitori Immediatamente sul luogo del fatto di ...