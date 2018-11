Uomini e Donne | Trono Classico | la puntata del 15 novembre 2018 in diretta dalle ore 14 | 45

Anticipazioni Uomini e donne 15/11 : la presentazione di Cerioli e Gonzalez : Dopo tre puntate settimanali dedicate al Trono Over di Uomini e donne, oggi 15 novembre verrà finalmente concesso spazio al Trono Classico e alle vicende dei suoi giovani protagonisti. Avevamo lasciato la scorsa settimana Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella orfani di Mara Fasone che aveva deciso di abbandonare il programma dopo le accuse mosse contro di lei da Gianni Sperti. Pur non avendo presenziato durante la puntata, l'ex ...

Spoiler Uomini e donne di oggi : Maria De Filippi furiosa con Lorenzo - Video : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime condotta da Maria De Filippi di cui oggi verrà trasmesso un nuovo appuntamento dedicato al trono classico, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, vedremo che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno il percorso di Lorenzo Riccardi, il quale verrà messo alle strette anche dalla padrona di casa Maria De ...

Uomini E Donne : anche oggi in onda il trono over con il bacio dell’addio a Gemma Galgani! Leggi cosa è accaduto : Nella puntata andata in oggi, mercoledì 14 novembre, terza e ultima parte del trono over di Uomini e Donne. Gli sviluppi dell’incontro di Rocco con ben quattro dame, Giovanna, Mariella, Maria Luisa e Roberta,... L'articolo Uomini E Donne: anche oggi in onda il trono over con il bacio dell’addio a Gemma Galgani! Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne Over : il racconto sconvolgente di Armando Incarnato : Ora guarderete il nuovo protagonista di Uomini e Donne Over, Armando Incarnato, con occhi diversi. La sua intervista vi lascerà spiazzati! Sentite che cosa ha rivelato della sua passata vita amorosa! Uomini e Donne Magazine: le confessioni sconcertanti di Armando Incarnato. Il racconto a cuore aperto del cavaliere del Trono Over vi lascerà senza dubbio basiti! Armando Incarnato è un nuovo protagonista che sta animando le puntate nella nuova ...

La promessa di Giorgio Manetti : "Tornerò in TV nel 2019 - la redazione di Uomini e Donne lo sa" : Tremate tremate, il gabbiano sta per tornare! Giorgio Manetti, conosciuto ai più per la sua presenza fissa a Uomini e Donne sino alla scorsa edizione per le vicissitudini con Gemma Galgani ora buttate alle spalle.Già, perché sembra che il discusso ex cavaliere dal cuore nobile sia improcinto di tornare sul piccolo schermo secondo quanto risulta da un'intervista rilasciata sul settimanale Nuovo Tv, il volto di Manetti spunterà in un nuovo ...

Uomini e Donne oggi - Gianluca nel mirino : i sospetti di Tina Cipollari : Uomini e Donne oggi: Gianluca finisce nel mirino del pubblico, ma anche Tina Cipollari ha qualche sospetto Gianluca Scuotto del Trono Over di Uomini e Donne è finito ormai nel mirino del pubblico. I telespettatori quest’anno sembrano non riuscire ad apprezzare nessuno dei cavalieri protagonisti. In particolare, ogni settimana, Gianluca viene duramente criticato dal pubblico. […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Gianluca nel mirino: i ...

Uomini e donne - il gesto clamoroso di Rocco Fredella : si china su Gemma Galgani e... cosa le fa in diretta : Gemma Galgani è finalmente pronta a voltare pagina. Nella puntata di oggi, mercoledì 14 novembre, di Uomini e donne la dama torinese ha deciso di mettere ufficialmente un punto alla sua frequentazione ...

Uomini e Donne nella bufera per le risse - sui social si legge : 'Chiudete questo schifo' : Uomini e Donne, programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, è piombato al centro di una bufera mediatica a causa degli ultimi accadimenti verificatisi in studio. Nel caso specifico, il pubblico sembra non tollerare più gli episodi violenti approvati all'interno del talk show, come ad esempio la rissa tra Tina e Gemma corredata da schiaffi, spintoni e ginocchiate, lo scontro quasi fisico tra Sossio e Armando e, inoltre, il bicchiere ...

Uomini e Donne : Gemma innamorata di Rocco? Arriva il bacio di addio : Uomini e Donne: Gemma Galgani è ancora interessata a Rocco? Il cavaliere prende una decisione definitiva Arriva un inaspettato bacio di addio tra Gemma Galgani e Rocco Fredella del Trono Over a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 14 novembre, il cavaliere si trova di fronte a ben quattro Donne che vorrebbero iniziare […] L'articolo Uomini e Donne: Gemma innamorata di Rocco? Arriva il bacio di addio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Video - Gianni Sperti sfida Sossio Aruta a colpi di... bachata! - Trono Over - - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Rocco Fredella, dopo l'addio a Gemma Galgani, lascia il programma? Pioggia di critiche per il cavaliere

Uomini e donne - dopo il calcio nelle parti basse - acqua in faccia ad un tronista : ecco cosa è successo : Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne sono state piuttosto movimentate. Lunedì la rissa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è culminata con un calcio nelle parti passe a Gianni Sperti, intervenuto per cercare di placare gli animi. Martedì invece, a dare spettacolo sono stati Luisa e Sebastiano che hanno discusso animatamente. Esasperata, ad un certo punto lei si è ritirata dietro le quinte per riprendersi . Ma, in sua assenza, ...

Giorgio Manetti/ Uomini e donne - frecciatina a Gemma Galgani? 'Sto con una donna pulita dentro e fuori' - IlSussidiario.net : Giorgio Manetti, Uomini e donne: il cavaliere toscano dimentica Gemma Galgani e pensa al suo futuro insieme ad una sua ex, ecco le novità

Uomini e donne - Giorgio Manetti conferma il ritorno in tv : 'Maria sa già tutto' : Ha abbandonato il Trono Over di Uomini e donne lo scorso maggio, eppure Giorgio Manetti continua ad essere ancora oggetto di interesse tra i telespettatori del dating show di Canale 5. In molti hanno sperato che potesse rientrare dopo qualche mese di pausa, magari per corteggiare Gemma Galgani, ma stando alle recenti dichiarazioni del "Gabbiano" tale ipotesi è assolutamente da escludere. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, infatti, l'ex ...

Uomini e Donne - nuova rissa : bicchiere d'acqua in faccia al tronista : La tranquillità non è di casa negli studi di Uomini e Donne. Dopo la rissa scoppiata lunedì tra Tina e Gemma, costata una ginocchiata a Gianni Sperti, a dare spettacolo sono stati Luisa e Sebastiano ...