Università La Sapienza di Roma assume | come partecipare ai concorsi

Convegno negazionista sul clima all'Università Sapienza - la protesta degli studenti : Il riscaldamento globale? Una "gigantesca fake news". L'aumento delle temperature sul globo terracqueo? Copritevi, "ci aspettano almeno 90/100 mila anni di freddo". Gli uragani? Nessun problema: "Quelli forza 4 non sono aumentati, anzi sono diminuiti". Pillole di negazionismo allo stato puro estratte da due convegni sul clima. Nello stesso giorno, in luoghi diversi ma con più o meno gli stessi protagonisti. Professori che ripropongono in ...

Trasporto a idrogeno : RFI - FS - - Università La Sapienza e CNIM insieme per sviluppo studi : Promuovere lo sviluppo del Trasporto ferroviario a idrogeno, approfondendone benefici e sostenibilità . Lo studio è funzionale per la valutazione tecnico/economica dei benefici in termini di impatto ...

Maltempo a Roma : lezioni sospese nelle Università. Le decisioni di Sapienza - Roma Tre e Tor Vergata : Dopo la chiusura delle scuole a Roma e anche nei comuni della provincia della Capitale , è arrivata la notizia anche del mondo delle università per domani, lunedì 29 ottobre. La prima a dare la ...

OPERA ALL’UNIVERSITA’/ “Le stagioni” di Haydn alla Sapienza di Roma : La grande OPERA approda all'università: Le stagioni di Joseph Haydn all'Istituzione universitaria dei concerti di Roma, ce ne parla in questo articolo GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:25:00 GMT)WEST SIDE STORY/ L'OPERA di Bernstein inaugura la stagione 2018-19 di Santa CeciliaLETTURE/ Renato Zero, un Romanzo-biografia che svela il mistero dell’arte

Università : imbrattato palazzo Sapienza : ANSA, - PISA, 7 OTT - imbrattato, con una scritta di vernice bianca, una facciata del palazzo della Sapienza a Pisa. 'Amanti del libero pensar...' questa la frase scritta sul fronte del palazzo che ...

Giuseppe Conte non parteciperà al colloquio per un posto all’Università La Sapienza : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto giovedì sera che non parteciperà al colloquio per una cattedra di professore alla facoltà di legge dell’Università La Sapienza di Roma, che avrebbe dovuto sostenere lunedì prossimo. La notizia del colloquio era stata The post Giuseppe Conte non parteciperà al colloquio per un posto all’università La Sapienza appeared first on Il Post.

