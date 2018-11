: Under 21, test Italia-Inghilterra 1-2 - NotizieIN : Under 21, test Italia-Inghilterra 1-2 - TelevideoRai101 : Under 21, test Italia-Inghilterra 1-2 - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - I risultati del test in classico di Livigno: tra gli Under 20 vincono Del Fabbro e Monsorno -

Buonama a Ferrara è 1-2: prosegue in modo altalenante l' avvicinamento dell'21 agli Europei 2019 (si giocheranno nel nostro Paese). Subito due occasionissime per Zaniolo, poi ospiti avanti (8') con laa di Solanke. In fotocopia il pari azzurro: cross Parigini,stacco vincente di Kean. Al 46' traversa Cook, al 47' gran volo di Henderson sul sinistro di Mandragora Ripresa. Doppietta Solanke (53') con un tap-in ravvicinato, sfiorano il tris Sessegnon e Abraham. Azzurrini vicinissimi al 2-2 con La Gumina e Cutrone.(Di giovedì 15 novembre 2018)