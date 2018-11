Una Vita Anticipazioni spagnole | i piani criminali di Ursula Dicenta

Una Vita anticipazioni : Pablo muore tra le braccia di Leonor dopo il terremoto : Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle puntate della soap opera iberica 'Una Vita' che verranno trasmesse la prossima settimana su canale 5. In particolare gli episodi che vedremo in onda a partire da lunedì 19 e sino a venerdì 23 novembre 2018, vedranno gli abitanti di Acacias scossi da un terribile terremoto che sconvolgerà le loro vite. Pablo e Antonito risulteranno in un primo momento dispersi. Il giovane Palacios farà il suo ritorno ...

Una Vita - anticipazioni puntata di venerdì 16 e lunedì 19 novembre 2018 : anticipazioni puntata 585 n di Una VITA di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2018: Diego, fratello di Samuel e cercatore di pietre preziose, è giunto ad Acacias e fa subito colpo su Blanca. Ursula, vedendo il giovane, teme che possa intralciare i suoi piani. Intanto Arturo rivela a Ramon la truffa messa in opera da Antoñito e gli annuncia di voler sfidare a duello il ragazzo. Dopo un aspro confronto con il padre (letteralmente infuriato), ...

Spoiler Una Vita - Ursula Dicenta aggredita : la figlia la pugnala all'addome : Prosegue la programmazione di 'Una Vita', lo sceneggiato iberico che da qualche giorno ha visto l'addio di Cayetana, Teresa e Mauro. Gli Spoiler dei prossimi episodi che verranno trasmessi su Canale 5 svelano che la perfida Ursula Dicenta sarà brutalmente ferita. Ad accoltellarla sarà la figlia Olga per i vari soprusi subiti dalla madre. Anticipazioni Una Vita: Blanca ha una sorella minore che si chiama Olga Tra qualche settimana i ...

Spoiler Una Vita : la Dicenta accoltellata all'addome da Olga : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La nuova darklady, infatti, sarà aggredita dalla figlia Olga, tornata ad Acacias 38 per vendicarsi dei torti subiti. Una Vita, anticipazioni: Blanca ha una sorella A breve in Italia, i seguaci di ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula viene accoltellata dalla figlia Olga : Prosegue l’appuntamento con la popolare e appassionante soap opera di origini spagnole “Una Vita” ambientata nel piccolo quartiere di Acacias 38. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 le prossime settimane dopo l’ingresso di Blanca, Samuel, e Diego Alday, giungerà una donna desiderosa di vendetta. La persona in questione è Olga Dicenta, che dopo aver minacciato la madre Ursula in diversi modi si renderà protagonista di ...

Una Vita anticipazioni : URSULA sarà ACCOLTELLATA!!! : Nelle prossime settimane di programmazione di Una Vita inizieremo a sentir parlare di Olga (Sara Sierra), la seconda figlia di URSULA (Montserrat Alcoverro) e gemella della nuova protagonista Blanca (Elena Gonzalez): come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza ai nostri lettori, la dark lady sarà costretta a confessare di aver dato alla luce un’altra bambina nel momento in cui Blanca minaccerà di rivelare a Diego (Ruben De Eguia) e ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 19-23 novembre 2018 : lo straziante addio di Pablo a Leonor! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Pablo muore mentre Antonito scompare. Intanto viene ritrovato un cadavere… Anticipazioni Una Vita: Pablo saluta la sua Leonor ed esala l’ultimo respiro! Il ritrovamento di un cadavere getta nello sconforto i Palacios, mentre Samuel decide di indagare sul passato di Ursula. Primi attriti tra la dark lady e Diego. Fabiana vuole lasciare per sempre il ...