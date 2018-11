Una turbina eolica da città vince il concorso internazionale James Dyson Award

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) Dai cambiamenti climatici alla povertà, i problemi globali richiedono sempre più soluzioni collaborative e cross-culturali. Originari rispettivamente di Cile e Kenya, Nicolas Orellana e Yaseen Noorani sono l’esempio di una nuova era di talenti che lavorano insieme per sviluppare tecnologie capaci di affrontare problemi condivisi. Entrambi studenti del Master in International Innovation presso la Lancaster University hanno ideato O-Wind Turbine, trovando il modo per sfruttare il vento urbano con un nuovo e innovativo tipo die aggiudicandosi il premio del– ildi progettazione e design che si svolge in 27 Paesi e premia le idee che sfidano le convenzioni, fornendo una soluzione a un problema reale. Qual è il problema del vento? Più alti diventano gli edifici nei grandi centri urbani, più questi diventano ventosi. Nella continua ricerca di ...