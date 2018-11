Una mucca nello spazio pone una serie di interrogativi agli astronomi

Ragazza insegna a Una mucca a saltare gli ostacoli : Ragazza insegna a una mucca a saltare gli ostacoli Spesso bambini e bambine amano gli animali, non solo cuccioli o coniglietti, ma anche cani, gatti e cavalli e chi abita in fattorie ama gli animali da allevamento come mucche e vitelli. Sarah Simpson, Ragazza diciottenne figlia di allevatori neozelandesi, all’età di undici anni chiese ai suoi genitori un cavallo, cosa che desiderava di più al mondo, ma i genitori non se lo potevano permettere a ...