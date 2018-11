Un Posto al Sole Anticipazioni 16 novembre 2018

Spoiler Un Posto al sole : un nuovo arrivo - Flora e un grande ritorno in scena - Mariella : Continuano le vicende della celebre e amatissima soap partenopea “un Posto al sole”. Nel corso dei prossimi episodi, oltre alla storia della famiglia Viscardi, balzerà al centro della scena anche quella della famiglia Dal Colle. Serena infatti sarà al centro della scena a causa di una difficile decisione che la vedrà in netto contrasto con Filippo e d’accordo con un nuovo personaggio in arrivo, una sua cugina, Flora. Anche la storia della ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 19-23 novembre 2018 : Valerio scopre che Vera è l’assassina di Veronica! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 19 venerdì 23 novembre 2018: Valerio scopre che sua figlia ha ucciso Veronica e che sposerà Ferri! Anticipazioni Un posto al sole: la confessione di Valerio alla polizia potrebbe scagionare Alberto ma mettere le manette a Vera. Roberto, intanto, porta avanti il suo piano con Marina e intende sposare la Viscardi! Patrizio e Arianna litigano, mentre Alex s’improvvisa detective privato ...

Un Posto al sole : ANTONELLA PRISCO è tornata sul set - presto la rivedremo! : Partito come una semplice “figurazione speciale”, il ruolo di Mariella si è lentamente ma costantemente “irrobustito” nel corso degli anni, fino a diventare uno dei personaggi più amati di Un posto al sole. È quindi dispiaciuto molto ai fan non ritrovare più la Altieri con l’inizio della nuova stagione della soap, ma il motivo è risaputo: proprio come il suo alter ego in Upas, anche l’attrice ANTONELLA PRISCO ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 15 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 15 novembre 2018: Adele Picardi (Sara Ricci) si sta occupando ancora della ristrutturazione di casa Poggi, ma continua a temere che il marito Manlio (Paolo Scalondro) scopra tutto da un momento all’altro… Vera Viscardi (Giulia Schiavo) mette Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) davanti a un difficile aut-aut. Intanto Elena (Valentina Pace) non sa se può pienamente ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 novembre 2018 : Vera mette alle strette Roberto imponendogli un aut_aut mentre Adele è impegnata nella ristrutturazione di casa Poggi.

Anticipazioni Un Posto al Sole : la Viscardi vuole sposare il compagno : Le puntate che vanno da lunedì 19 novembre a venerdì 23 novembre mettono lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena concernenti il personaggio di Vera pronto a stupire il pubblico. Le Anticipazioni rivelano che la giovane Viscardi, proprietaria dei Cantieri prende la folle decisione di sposare l'imprenditore Roberto Ferri, al punto che il padre vuole far interdire la figlia. Ferri e Marina proseguono nel loro piano che procede nel modo ...

Un Posto al sole : FRANCESCA NOBILI sarà FLORA - ecco chi è : A Un posto al sole, la morte di Gigi Del Colle aveva avviato tempo fa una trama incentrata sulla possibilità di Serena (Miriam Candurro) di ricevere una parte dell’eredità del padre. La ragazza si era dimostrata contraria ad intraprendere un cammino di tale genere ma Filippo (Michelangelo Tommaso) – all’epoca alle prese con i problemi economici che tutti ricordiamo – aveva invece spinto molto affinché la moglie insistesse ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 14 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 14 novembre 2018: A Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) arriva un’interessante opportunità di lavoro, intanto qualcun altro potrebbe cadere nello sconforto. Valerio (Fabio Fulco) appare intenzionato a farsi valere con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), intanto Marina (Nina Soldano) cerca di limitare la disponibilità di Elena (Valentina Pace) nei confronti del Viscardi ...

Un Posto al sole anticipazioni - puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : Vera sarà interdetta? : Lunedì 19 novembre Rai Tre trasmetterà la puntata n.5.126 della soap italiana più longeva, ambientata al caldo sole partenopeo. Qualcuno sta tramando strategie ai danni dell’impresa della famiglia Viscardi. Valerio penserà di interdire Vera, Elena avrà invece tutta l’intenzione di mettersi insieme a Valerio. Insomma nella bella location di Posillipo, gli intrecci sono innumerevoli e di certo i telespettatori non si annoieranno ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 novembre 2018 : Vera prende un'inquietante decisione : Vera è pronta a prendere una decisione inquietante, dopo aver saputo che Marina e Roberto tramano contro di lei.

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Ferri e Marina proseguono il loro piano contro le Imprese Viscardi. Elena decide di seguire i suoi sentimenti per Valerio. Patrizio è sul punto di scontrarsi con Arianna per un dettaglio contrattuale… Dopo essere stato messo in guardia da Elena, Valerio appare deciso a procedere con l’interdizione di Vera. Patrizio vorrebbe lasciare il Vulcano ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : L'appuntamento con la soap ambientata a Napoli è come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai 3

Un Posto al sole anticipazioni : VERA vuole sposare ROBERTO FERRI!!! : Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda questa settimana parlavano di un’idea pazza e istintiva che verrà in mente a VERA Viscardi (Giulia Schiavo), e le trame della prossima settimana ci aiutano probabilmente a capire cosa sta per frullare nella mente dell’instabile ragazza. Cominciamo col dire che Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) continueranno il loro piano contro le Imprese Viscardi, ...

Un Posto al sole anticipazioni : ARIANNA e PATRIZIO ai ferri corti!!! : Che fine ha fatto ARIANNA a Un posto al sole? Ci arrivano sempre molte richieste da parte dei lettori quando un ruolo di Upas ha una “pausa narrativa” ed è stato così anche per il personaggio interpretato da Samanta Piccinetti, che comunque ricominceremo a vedere già nei prossimi giorni. Il ritorno in video della signora Pergolesi corrisponderà tra l’altro con un problema non da poco al Caffè Vulcano. Come già sappiamo, ...