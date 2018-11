Un pesce di nome Brexit

huffingtonpost

(Di giovedì 15 novembre 2018) L'accordo sullaè pieno di spigoli pericolosi. Se la Gran Bretagna resterà nell'Unione doganale, l'Irlanda del Nord terrà i piedi ben piantati nel mercato unico, mentre nei prossimi 21 mesi si deciderà cosa fare davvero per sancire l'addio, sottoponendosi al giudizio della Corte di Giustizia Europea Ue, evitando il buio sulla sorte della piazza finanziaria e il rischio di nuovo referendum con annessa crisi politica. Amici inglesi, ma ne è valsa la pena?A leggere la bozza della prima intesa tra Londra e Bruxelles che verrà sottoposta poi al vaglio di Westminster, sorgono in effetti molti dubbi. La premier Theresa May ha ceduto su vari punti: l'isola della perfida Albione resta nell'unione doganale europea per schivare i dazi di Bruxelles, fino a quando non sarà trovata una soluzione per la complicatissima questione irlandese, e ...